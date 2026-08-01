Xem nhanh 20h ngày 1.8: Sự cố nhỏ của đội tuyển Việt Nam ở Indonesia | Tài xế nói gì sau 1 năm chuyển sang xe điện

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Đội tuyển Việt Nam đến Indonesia, gặp sự cố nhỏ với quà tiếp sức

Trưa 1.8, chuyến bay VJ929 chở đội tuyển Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (Jakarta, Indonesia) vào khoảng 13 giờ (giờ địa phương), sau khi khởi hành từ sân bay Nội Bài.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý, toàn đội tiếp tục di chuyển bằng xe buýt đến TP.Bogor - nơi diễn ra trận đấu với đội tuyển Indonesia vào tối 3.8.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã hỗ trợ đội tuyển Việt Nam trong quá trình di chuyển khi bố trí lực lượng an ninh và xe dẫn đường từ sân bay. HLV Kim Sang-sik, trưởng đoàn Trần Anh Tú cùng các cầu thủ di chuyển trên xe buýt lớn, trong khi đội ngũ bác sĩ, cán bộ hậu cần đi trên xe riêng. Hành lý của toàn đội được vận chuyển bằng xe tải.

Đội tuyển Việt Nam đến Indonesia, gặp sự cố nhỏ với quà tiếp sức

Tại sân bay, nhiều kiều bào và người hâm mộ Việt Nam đã có mặt để chào đón đội tuyển. Các tuyển thủ như Quang Hải, Xuân Son, Hoàng Hên, Đình Bắc đều vui vẻ giao lưu, ký tặng người hâm mộ trước khi lên xe về nơi đóng quân.

Đáng chú ý, doanh nhân Thái Thanh Long - một người Việt đang sinh sống tại Indonesia - đã chuẩn bị nước giải khát và bánh mì để các thành viên đội tuyển dùng lót dạ sau chuyến bay dài. Tuy nhiên, trong lúc vận chuyển đồ lên xe, một thùng nước bất ngờ bị rơi xuống đất khiến nhiều chai nước đổ ra ngoài. Dù gặp sự cố nhỏ, không khí vẫn rất thoải mái và vui vẻ.

Đổi xe xăng sang xe điện: Người dùng nói gì sau gần một năm trải nghiệm?

Xe điện đang dần xuất hiện nhiều hơn trên đường phố. Từ tài xế công nghệ đến người đi làm hằng ngày, không ít người đã chủ động chuyển từ xe xăng sang xe điện vì chi phí vận hành thấp, di chuyển êm ái và thân thiện với môi trường. Trong bối cảnh Hà Nội và TP.HCM đang xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện xanh, những người đã sử dụng xe điện nói gì sau gần một năm trải nghiệm?

Đổi xe xăng sang xe điện: Người dùng nói gì sau gần một năm trải nghiệm?

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.