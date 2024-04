Xem nhanh 20h ngày 6.4: Nở rộ lừa đảo 'học kỳ công an nhân dân' | Giải mã sức hút gấu trúc Phúc Bảo

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 6.4 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:



Công an cảnh báo lừa đảo tham gia ‘học kỳ công an nhân dân’

Ngày 6.4, Công an TX.Bến Cát thông báo đến người dân trên địa bàn về hình thức lừa đảo với chiêu trò quảng cáo trên mạng xã hội kêu gọi phụ huynh cho con em tham gia các lớp huấn luyện do lực lượng công an tổ chức.

Theo Công an TX.Bến Cát, nắm bắt được nhu cầu của phụ huynh trong dịp hè thường cho con em tham gia các lớp huấn luyện kỹ năng do lực lượng công an tổ chức, nghi phạm lừa đảo lập ra các trang mạng xã hội giả mạo lực lượng công an. Sau đó, các đối tượng này sử dụng hình ảnh các buổi tập huấn, giao lưu với học sinh để tiếp cận, mời chào phụ huynh cho con em tham gia.

Trang mạng được công an cho là lừa đảo CHỤP MÀN HÌNH

Xem nhanh 20h ngày 6.4: Nở rộ lừa đảo ‘học kỳ công an nhân dân’

Tiếp đó, nghi phạm lừa đảo sử dụng các tài khoản ảo trên mạng xã hội vào bình luận nhằm lừa phụ huynh chuyển tiền học phí cho con em tham gia, sau đó chiếm đoạt tiền.

Công an TX.Bến Cát đề nghị người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho các nghi phạm lừa đảo và khi phát hiện thì báo ngay cho lực lượng công an để xử lý.

Tin con làm được: Sau những đêm không ngủ, hạnh phúc cũng tìm đến

Để tìm ra được thế mạnh của con, giúp con phát triển hơn, chị Hoàng Yến đã cho Minh Quân cơ hội tham gia đủ các lớp như: vẽ, làm gốm, tập thể thao, máy vá quần áo, nấu ăn,…

Chị thử tất cả mọi cách có thể làm. Vì giữ một niềm tin lớn lao: Con làm được!.

Con sẽ làm được thôi, từ suy nghĩ vực dậy tinh thần này, người mẹ đã cùng con tìm thấy niềm đam mê nấu ăn.

Chị Hoàng Yến tin rằng con mình sẽ làm được và Minh Quân đã chứng minh điều đó bằng tài năng nấu ăn của em. SẦM ÁNH

Tin con làm được: Sau những đêm không ngủ được, hạnh phúc cũng tìm đến...(kỳ 2)

Trước đó, Minh Quân có tham gia học lớp bếp Á hơn 3 tháng, và em đạt kết quả loại giỏi. Điều đó càng chứng minh được rằng, em rất có tài năng trong việc nấu ăn.

Chỉ cần con thích và con hạnh phúc, vui vì điều con làm là chị Hoàng Yến đã có thể vơi đi nỗi lo lắng trong lòng suốt bao năm qua.

Càng tự hào hơn khi Minh Quân được chọn làm trợ lý cho một người thầy làm bếp chuyên nghiệp.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác