Xem nhanh: Chiến dịch ngày 536, thương vong Ukraine tăng cao vì phản công; pháo binh quan trọng ra sao?

Thống đốc Odessa cho biết mảnh tên lửa rơi xuống đã khiến đám cháy bùng phát.

Bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine ở miền nam cho biết lực lượng phòng không của họ đã phá hủy tất cả 15 UAV và 8 tên lửa Kalibr mà Nga phóng vào cảng.

Thành phố cảng Mykolaiv gần đó cũng bị tấn công, với chuông báo động không kích vang suốt đêm.

Odessa, cảng và căn cứ hải quân lớn nhất của Ukraine, đã liên tục bị tấn công bằng tên lửa và UAV từ hồi tháng 7, sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc.

Và mới đây, Nga đã có động thái nổ súng cảnh cáo đối với một tàu chở hàng trên biển Đen, dấy lên một lo ngại mới.

Ngày 14.8, Ukraine cho biết các lực lượng nước này đã chiếm lại một vùng lãnh thổ xung quanh thị trấn Bakhmut vào tuần trước, giành lại vùng đất bị Nga chiếm giữ vào mùa hè này.

Kyiv đã phát động một cuộc phản công rất được mong đợi vào tháng 6 sau khi xây dựng các tiểu đoàn tấn công và dự trữ vũ khí do phương Tây tài trợ, nhưng đã thừa nhận tốc độ tiến công chậm.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Maliar cho biết: “Trong khu vực Bakhmut, 3 km2 đã được giải phóng vào tuần trước. Tổng cộng, 40 km2 đã được giải phóng ở sườn phía nam của khu vực Bakhmut".

Như quý vị còn nhớ thì thành phố Bakhmut mới rơi vào tay các lực lượng Nga hồi tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, đẫm máu.

Các lực lượng Ukraine cũng đang tìm cách đột phá qua hệ thống phòng ngự kiên cố của Nga ở miền nam.

Bà Maliar cho biết các lực lượng Ukraine đã tiến về phía các thị trấn Melitopol và Berdyansk, đồng thời nói thêm rằng giao tranh đang tiếp tục diễn ra ở Urozhaine, một khu định cư ở mặt trận phía nam trong khu vực Donetsk và lực lượng Ukraine “có những thành công nhất định ở đó”.

Cũng theo bà Maliar, quân đội Ukraine đã tiến hành một số nhiệm vụ ở tả ngạn sông Dnipro thuộc vùng Kherson.

Con sông đã trở thành tiền tuyến trên thực tế giữa Ukraine và Nga trong khu vực, sau khi Kyiv tái chiếm thành phố Kherson vào tháng 11 năm ngoái.

Tuy nhiên, để đạt được những bước tiến trong cuộc phản công này thì thương vong của phía Ukraine cũng tăng cao.

Các lực lượng Ukraine đang cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Nga ở phía tây khu vực Donetsk.

Báo The Guardian dẫn lời ông Vladimir Rogov, một quan chức do Nga bổ nhiệm tại các khu vực của Zaporizhzhia do Moscow kiểm soát, nói rằng đã có giao tranh dữ dội ở phía nam Velyka Novosilka khi quân đội Ukraine cố gắng vượt qua các phòng tuyến của Nga để tiến xuống bờ biển Azov.

Ông Rogov thừa nhận phía Ukraine đã giành được chỗ đứng ở phần phía bắc của Urozhaine sau hai tuần diễn ra những trận chiến khốc liệt và đẫm máu nhất để giành lấy khu định cư này.

Ông cho biết các binh sĩ Nga vẫn kiểm soát phần phía nam của Urozhaine, đồng thời nói thêm rằng các lực lượng Ukraine rõ ràng đang nhắm đến việc kiểm soát thị trấn xa hơn về phía nam là Staromlynivka.

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc sẽ đến thăm Nga từ ngày 14.8-19.8, CNN đưa tin.

Ông Lý sẽ tham dự Hội nghị Moscow về An ninh Quốc tế, nơi ông sẽ có bài phát biểu và gặp gỡ các nhà lãnh đạo của bộ quốc phòng Nga và các nước khác, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay hôm 14.8.

Trong chuyến thăm Belarus, ông Lý sẽ gặp các nhà lãnh đạo và những người đứng đầu quân đội Belarus.

Lần cuối cùng ông Lý đến thăm Nga là vào tháng 4 và có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ở một diễn biến khác, một tờ báo Ukraine dẫn nguồn tin an ninh cho biết Kyiv đang xem xét các biện pháp chống lại Israel trong nỗ lực đáp trả nước này vì đã không thể hiện đủ sự ủng hộ đối với Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra.