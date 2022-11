Xem nhanh: Ngày 272 chiến dịch, Ukraine lại phản công ở miền nam, Anh chuyển tên lửa hiện đại

Trong cả hai cuộc gặp, khi trao đổi về tình hình Ukraine, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình; khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc; mong các bên liên quan sớm chấm dứt xung đột và nối lại đối thoại.

Riêng trong cuộc gặp với Phó chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksandr Korniyenko, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Ukraine đã hỗ trợ bảo đảm an toàn và sơ tán công dân Việt Nam tại Ukraine. Trên tinh thần nhân đạo, sẻ chia, cũng như quan hệ hợp tác hai nước, Việt Nam đã quyết định hỗ trợ nhân đạo 500.000 USD cho người dân Ukraine thông qua Hội Chữ thập Đỏ và Liên Hiệp Quốc và sẵn sàng hợp tác tham gia tái thiết Ukraine sau này.

Mùa đông giá lạnh đang làm tăng thêm quan ngại về nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo cho người dân Ukraine giữa cảnh xung đột. Tổ chức y tế thế giới WHO dự báo số người Ukraine dự báo sẽ phải bỏ nhà cửa do thiếu điện, khí đốt sưởi ấm có thể lên đến 3 triệu người, còn Giám đốc khu vực châu Âu của WHO Hans Kluge bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về những tháng sắp tới, và ông cảnh báo “thời tiết lạnh có thể giết người”.

Chính phủ Ukraine hôm 22.11 kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tục của Nga đã làm giảm một nửa công suất điện của nước này. Giới chức cho biết hàng triệu người Ukraine, kể cả ở thủ đô Kyiv, có thể bị cắt điện ít nhất cho đến cuối tháng 3 do các cuộc tấn công tên lửa.

Nhiệt độ tại Ukraine đang bắt đầu xuống dưới 0 độ C và dự kiến sẽ giảm xuống -20 độ C hoặc thậm chí thấp hơn ở một số khu vực trong những tháng mùa đông.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết việc cắt điện theo kế hoạch đang diễn ra ở tất cả các khu vực và tình trạng cắt điện khẩn cấp có thể xảy ra trong một số trường hợp do sương giá đã bắt đầu và mức tiêu thụ điện đang tăng lên.

Còn nhà điều hành truyền tải điện Ukrenergo cho biết không có nhà máy nhiệt điện hoặc thủy điện nào còn nguyên vẹn sau những đợt tập kích đường không của Nga.

Về tình hình chiến sự, có thông tin quân đội Ukraine đang mở rộng chiến dịch phản công ở miền nam bằng việc tấn công lực lượng Nga ở mũi Kinburn thuộc tả ngạn sông Dnipro.

Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự hôm 23.11, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong vòng 24 giờ qua quân đội Nga đã mở nhiều đợt tấn công nhằm vào các vị trí phòng thủ của Ukraine ở các khu vực thuộc vùng Donbass.

Quân đội Ukraine khẳng định đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga và gây nhiều thiệt hại cho đối phương. Tuy nhiên, phía Ukraine thừa nhận Nga hiện đang tăng tốc độ tấn công tại các chiến trường trọng yếu ở miền Đông nước này.

Ông Andrey Marochko, quan chức cấp cao của “Cộng hòa nhân dân Luhansk” tự xưng, hôm 21.11 nói quân đội Ukraine đã buộc phải chuyển từ trạng thái tấn công sang phòng ngự sau những tổn thất trên chiến trường trong thời gian qua.





Trong khi đó, theo báo cáo cập nhật tình hình chiến sự Ukraine của Bộ Quốc phòng Anh, Nga có thể đã triển khai hàng trăm thiết bị bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất ở Ukraine để bù đắp tình trạng thiếu trầm trọng tên lửa hành trình. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng chiến thuật của Nga chỉ đạt hiệu quả hạn chế vì phần lớn UAV tấn công đều bị vô hiệu hóa".

Theo phía Anh, từ ngày 17.11 tới nay, Ukraine không ghi nhận thêm vụ tấn công nào bằng UAV tự sát. Điều này cho thấy Nga có thể đã gần hết số UAV hiện có nhưng có thể sẽ tìm cách bổ sung.

Cũng liên quan đến vũ khí, truyền thông Anh mới đây đưa tin nước này đã cung cấp cho Ukraine tên lửa Brimstone 2.

Theo tờ The Guardian, Bộ Quốc phòng Anh mới đây thông báo sẽ gửi trực thăng đến Kyiv.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết đây sẽ là lần đầu tiên máy bay có người lái được gửi đến Ukraine. Theo BBC, 3 chiếc trực thăng Sea King sẽ được cung cấp cho Kyiv và chiếc đầu tiên đã có mặt tại Ukraine. Bên cạnh đó, ông Wallace cho biết Anh sẽ gửi thêm cho Ukraine 10.000 quả đạn pháo.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan đã đồng ý đề xuất của Đức về việc Berlin sẽ triển khai các tổ hợp phòng không Patriot để bảo vệ vùng trời của Ba Lan. Đề xuất này được đưa ra sau vụ nổ tên lửa làm 2 người thiệt mạng mới đây ở Ba Lan, mà nguyên nhân nhiều khả năng là do một tên lửa phòng không do Ukraine phóng lên bay lạc sang nước láng giềng.

Liên quan việc viện trợ Ukraine, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho hay việc giải ngân 4,5 tỉ USD viện trợ kinh tế sẽ bắt đầu trong vài tuần tới.Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) sẽ hỗ trợ tài chính Ukraine thêm 2,5 tỉ euro, theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

EU định viện trợ Ukraine với gói hỗ trợ 18 tỉ euro trong năm 2023, được giải ngân thường xuyên cho công tác sửa chữa và hồi phục. Bà von der Leyen tuyên bố rằng EU sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine đến khi nào còn cần thiết.

Ở một diễn biến khác, kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine, trái với mong muốn của Moscow thì NATO lại trở nên vững mạnh hơn. Khối liên minh quân sự này đang ra sức củng cố năng lực quân sự trong toàn khối. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng vẫn còn nhiều yếu tố chưa sẵn sàng, đặc biệt là ở một số thành viên NATO nằm ở rìa đông của khối, tức gần với Nga.