Xem nhanh: Ngày 516 chiến dịch, Mỹ phản đối tấn công đất Nga; Ukraine chưa có tên lửa ATACMS

Ông nhấn mạnh những nơi đó “đều là mục tiêu chính thức của Ukraine vì nó sẽ làm giảm khả năng chiến đấu của Nga".

Nga trước đó cáo buộc Ukraine sử dụng hai máy bay không người lái tự sát tấn công thủ đô Moscow, trong đó một chiếc rơi xuống gần trụ sở Bộ Quốc phòng Nga. Giới chức Nga gọi đây là hành động khủng bố và tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn.

Truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin trong quân đội Ukraine cho biết vụ tập kích UAV vào Moscow là "chiến dịch đặc biệt" do tình báo nước này thực hiện, khẳng định sẽ có thêm nhiều vụ tấn công tương tự trong thời gian tới.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 23.7 cho biết Ukraine đã giành lại gần 200km2 lãnh thổ ở mặt trận phía nam gần thành phố Zaporizhzhia kể từ khi cuộc phản công bắt đầu vào đầu tháng 6. Riêng trong tuần qua, họ giành lại được khoảng 13km2.

Tỉnh Zaporizhzhia là nơi có nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu hiện do Nga kiểm soát.

Vào hôm 23.7, các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã nhìn thấy một số mìn sát thương nằm trong vùng đệm giữa các hàng rào vành đai bên trong và bên ngoài của cơ sở này. Thông tin này do giám đốc IAA Rafael Grossi công bố, nhưng không nói rõ đã nhìn thấy bao nhiêu quả mìn.

Ông Grossi cho biết số thiết bị nổ này nằm trong “khu vực hạn chế” mà nhân viên vận hành nhà máy không thể tiếp cận, đồng thời cho biết thêm đánh giá ban đầu của IAEA là nếu xảy ra nổ tại đây sẽ không ảnh hưởng đến hệ thống an ninh và an toàn của nhà máy điện hạt nhân.

Ông nói thêm rằng việc đặt chất nổ tại địa điểm này là không phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn và hướng dẫn an ninh hạt nhân của IAEA và tạo thêm áp lực tâm lý đối với nhân viên.

Trong một thông tin khác, Hãng tin AFP dẫn lời chính quyền địa phương cho biết Nga đã triển khai một cuộc tấn công bằng UAV tự sát trong đêm 24 rạng ngày 25.7 nhắm vào Kyiv, nhưng tất cả các UAV đã bị bắn hạ.

Thông tin ban đầu cho thấy không có thiệt hại hay thương vong.

Trong giai đoạn đầu cuộc phản công Ukraine đã tổn thất một số lượng đáng kể phương tiện bọc thép do phương Tây cung cấp, như xe bọc thép Bradley do Mỹ sản xuất và xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Mới đây, một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội lại cho thấy thêm một cụm xe Bradley bị bắn cháy. Bên cạnh đó, một số hình ảnh khác cho thấy một số xe Bradley của Ukraine đã được trang bị giáp phản ứng nổ BRAT của Mỹ, nhằm cải thiện khả năng sống sót trước tên lửa và UAV Nga.

Theo hãng tin AP dẫn lời các quan chức Mỹ, chính quyền ông Biden đang gửi khoản viện trợ quân sự bổ sung lên tới 400 triệu USD cho Ukraine, bao gồm nhiều loại đạn cho các hệ thống phòng không tiên tiến và một số máy bay không người lái Hornet.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh leo thang xung đột gồm các cuộc tấn công ở Moscow và Crimea.

Gói này bao gồm một loạt đạn dược từ tên lửa cho Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao và Hệ thống tên lửa đất đối không cho đến Stingers và Javelin. Các loại vũ khí đang được cung cấp thông qua thẩm quyền rút tiền của tổng thống, cho phép Lầu Năm Góc nhanh chóng lấy các mặt hàng từ kho của mình và chuyển chúng đến Ukraine, thường là trong vòng vài ngày.

Cũng trong thông tin liên quan, sau khi đã viện trợ rất nhiều trang thiết bị quân sự cho Ukraine và đối mặt với khả năng cạn kiệt vũ khí để đảm bảo quốc phòng cho chính mình, nhiều nước phương Tây chuyển trọng tâm từ cung cấp thành hỗ trợ sửa chữa vũ khí cho lực lượng Kyiv.

CNN đưa tin Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha hôm 24.7 cho biết xe tăng Leopard 2 nằm trong số lô thiết bị quân sự và nhân đạo mới đang trên đường từ Tây Ban Nha đến Ukraine.

Trong một tuyên bố, bộ này cho biết lô hàng đã khởi hành từ cảng Santander và dự kiến sẽ được chuyển giao cho quân đội Ukraine vào đầu tháng 8.

Lô hàng bao gồm: 4 xe tăng Leopard 2A4, 10 xe bọc thép chở quân M-113, 10 xe tải chở hàng, 1 xe bọc thép đa năng và 5 xe cứu thương.

Tây Ban Nha đã gửi 6 xe tăng Leopard 2 tới Ukraine trong cam kết gửi tổng cộng 10 xe tăng Leopard 2. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hồi tháng 7 cho biết Madrid sẽ cung cấp thêm 4 xe tăng Leopard 2 cho Kyiv. Theo Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha, một bệnh viện dã chiến di động có khả năng phẫu thuật đã đến Ukraine vào cuối tuần trước.

Trong khi đó, có thông tin cho rằng Mỹ sẽ không gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine.

Ủy viên châu Âu về lĩnh vực ổn định tài chính Meirid McGuinness cho biết EU đang tìm cách siết chặt cấm vận kinh tế Nga bằng cách ban hành thêm các biện pháp hạn chế hoạt động xuất khẩu kim cương của Moscow.

Theo bà McGuinness, EU đang hợp tác với nhóm G7 và các đối tác quan trọng khác để đảm bảo các biện pháp hạn chế với kim cương Nga hiệu quả, bao gồm cả phương án theo dõi kim cương. Đây là quy trình cho phép các bên có thể kiểm tra nguồn gốc của đá quý, cũng như quy trình kim cương được đưa từ mỏ tới tay thợ kim hoàn,

Hồi tháng 5, Nga từng tuyên bố nếu EU trừng phạt kim cương của nước này, Moscow sẽ tìm người mua ở nơi khác.

Nga chiếm khoảng 10% nguồn cung vàng và 30% nguồn cung kim cương toàn cầu. Nước này cũng có kho vàng trị giá khoảng 140 tỉ USD, theo Hội đồng Vàng Thế giới.