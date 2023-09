Xem nhanh: Ngày 578 chiến dịch, Ukraine mất nhiều xe Stryker, Marder; quân Nga hiện ra sao?

Trong lúc Ukraine đang phản công, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo ở LHQ ngày 23.9 rằng Moscow sẵn sàng đàm phán về Ukraine, nhưng sẽ không xem xét các đề xuất ngừng bắn. Ông Lavrov nói rằng phía Nga đã từng cân nhắc về đề xuất ngừng bắn, nhưng đã bị lừa, theo TASS.

Ngoại trưởng Lavrov còn nhấn mạnh Nga sẽ không khuyến khích Tổng thống Zelensky dỡ bỏ lệnh cấm đàm phán của Kyiv với Moscow. Ông còn nói rằng công thức hòa bình do Tổng thống Zelensky đề xuất "hoàn toàn không thể thực hiện được". Công thức này gồm 10 điểm, trong đó có yêu cầu Nga rút toàn bộ binh sĩ khỏi lãnh thổ Ukraine và kêu gọi đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an toàn hạt nhân.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Lavrov nói rằng các nước phương Tây thực tế đang tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại Nga bằng chiêu bài cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Ukraine.

Còn trong bản cập nhật tình hình chiến sự, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết tình hình đã thay đổi trong cuộc phản công của Ukraine xung quanh Orikhiv ở phía tây tỉnh Zaporizhzhia.

ISW nhận định cuộc phản công của Ukraine đang ở giai đoạn cực kỳ biến động và khó có thể dự báo về các diễn biến sắp tới.

Trong khi đó, một quan chức quân đội Ukraine tiết lộ quân đội Kyiv đã chịu tổn thất số lượng lớn phương tiện do phương Tây cung cấp tại Zaporizhzhia.

Theo giới chức quân đội Ukraine hôm 25.9, cảng Odessa đã chịu thiệt hại nặng nề trong các cuộc tấn công của Nga, khi có thêm thông tin chi tiết về cuộc tấn công mới nhất của Moscow vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Trong một bài đăng trên Telegram, Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine cho biết Nga đã phóng 2 tên lửa siêu thanh Oniks, 12 tên lửa hành trình Kalibr và 19 máy bay không người lái Shahed vào Odessa vào khuya 24.9.

Lực lượng phòng không Ukraine đã chặn tất cả UAV và 11 tên lửa Kalibr, nhưng số tên lửa còn lại đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng cảng.

Báo cáo cho biết thêm các cuộc tấn công cũng gây ra hỏa hoạn tại một khách sạn không còn hoạt động.

Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó tuyên bố vụ tập kích vào Odessa là “nỗ lực củ Nga nhằm trả đũa vụ tấn công hiệu quả của Ukraine vào Bộ chỉ huy Hải quân Nga ở Sevastopol”.

Ukraine vào hôm 22.9 đã phóng nhiều tên lửa hành trình Storm Shadow vào tổng hành dinh Hạm đội biển Đen của Nga ở Sevastopol, gây hư hại nặng cho cơ sở này.

Ngày 25.9, các thống đốc địa phương cho biết một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào khu vực Kursk của Nga đã làm hư hại một số nhà riêng và tòa nhà hành chính, trong khi 2 UAV do Ukraine phóng đã bị bắn hạ trên khu vực Belgorod.

Trong khi đó, hãng tin Tass đưa tin Bộ Quốc phòng Nga báo cáo đã phá hủy các UAV của Ukraine hoạt động trên khu vực phía tây bắc biển Đen gần Crimea, cũng như trên các khu vực Kursk và Bryansk. Bộ cho biết đã bắn hạ tổng cộng 8 UAV.

Theo một bài bào trên tờ El Pais của Tây Ban Nha, các đồng minh phương Tây đã “bật đèn xanh” cho Kyiv sử dụng vũ khí được viện trợ để thực hiện các cuộc tấn công vào Crimea.

Bài báo nhắc đến cuộc tấn công bằng tên lửa Storm Shadow vào trụ sở hạm đội Biển Đen ở Sevastopol vào tuần trước, và bình luận rằng sự chấp thuận của phương Tây là một thay đổi đáng kể, “vì chỉ vài tháng trước, Washington, Berlin hay Paris đã coi Crimea là ranh giới đỏ có thể dẫn đến xung đột leo thang thậm chí còn lớn hơn”.

Chuyển sang một thông tin khác thì sau chuyến thăm Pháp, Đức Giáo hoàng Francis đã đưa ra bình luận về những nhà cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Theo hãng thông tấn AP, Giáo hoàng dường như đề cập đến thông báo gần đây của Ba Lan. Cụ thể, nước này sẽ không gửi vũ khí cho Ukraine nữa mà sẽ tập trung cho phòng thủ quốc gia.

Ba Lan là một trong những nước ủng hộ Ukraine nhiều nhất sau khi xung đột nổ ra vào tháng 2.2022 và cũng là một trong những nhà cung cấp vũ khí chính cho Kyiv. Đây cũng là nơi tiếp đón một triệu người Ukraine tới tị nạn cũng như nhiều hình thức hỗ trợ khác.

Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai nước bùng lên trong những tháng gần đây, sau khi Warsaw cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine để bảo vệ lợi ích của nông dân Ba Lan.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc "một số người ở châu Âu" trên thực tế đã giúp đỡ Nga bằng việc gây áp lực lên ngũ cốc của Ukraine.

Đến ngày 24.9, Tổng thống Andrzej Duda cho biết Ba Lan đã chuẩn bị các hành lang quá cảnh cho phép các chuyến hàng ngũ cốc của Ukraine di chuyển qua lãnh thổ của mình và đến các quốc gia có nhu cầu nhất.

Mới đây, chủ tịch Hạ viện của Canada đã buộc phải xin lỗi do một hành động của ông trong buổi đón tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm 23.9. Vào hôm đó, trước sự có mặt của Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Zelensky, Chủ tịch Hạ viện đã vinh danh ông Yaroslav Hunka, 98 tuổi, là "anh hùng Ukraine" vì tham gia cuộc chiến chống Nga trong Thế chiến 2. Ông Hunka đã được cả hội trường đứng dậy vỗ tay hoan nghênh.

Tuy nhiên, ngay sau đó, hé lộ thông tin cho thấy ông Hunka trong Thế chiến II là thành viên của một đơn vị thuộc nhánh vũ trang của SS, là cơ quan an ninh của Đức Quốc xã, chịu trách nhiệm lớn nhất cho vụ diệt chủng Do Thái trong Thế chiến II.

Chủ tịch Hạ viện Canada Rota sau đó đã nhận trách nhiệm về phát biểu của ông. Ông cho biết đã "hối hận về quyết định của mình" và gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới cộng đồng Do Thái.