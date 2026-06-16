Xem thiên nhiên hoang dã phát trực tiếp trên VTV

Vietnam Wild Live dự kiến thực hiện tại Vườn quốc gia Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM) phát sóng trong khung giờ từ 12 giờ 30 - 14 giờ 30 hằng ngày từ 25 - 30.6.2026.

Tại lễ ra mắt chương trình ngày 16.6, nhà báo Nguyễn Thu Hà, Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo VTV cho biết, đây là lần đầu tiên VTV thực hiện một chương trình truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã. Sau nhiều năm phát sóng trực tiếp các sự kiện thời sự, thể thao và văn hóa, VTV mong muốn đưa vẻ đẹp tự nhiên của đất nước đến gần hơn với công chúng, qua đó khơi dậy tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo tồn trong cộng đồng.

Vietnam Wild Live mong muốn lan tỏa trách nhiệm bảo vệ những giá trị thiên nhiên quý giá của Việt Nam tới cộng đồng ẢNH: VTV

Ý tưởng về Vietnam Wild Live được ê kíp ấp ủ trong nhiều năm. Điểm đến đầu tiên được lựa chọn là Vườn quốc gia Côn Đảo, một trong những khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng nhất Việt Nam với hệ sinh thái rừng, biển và đất ngập nước đặc sắc. Chương trình sử dụng hệ thống camera chuyên dụng, camera giám sát và bẫy ảnh đặt tại nhiều khu vực... để ghi lại liên tục các hoạt động của động vật hoang dã.

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết, với tổng diện tích khoảng 20.000 ha bao gồm cả rừng đặc dụng và diện tích biển, Vườn quốc gia Côn Đảo hiện là nơi lưu giữ hơn 1.077 loài thực vật và 209 loài động vật rừng, cùng khoảng 1.725 loài sinh vật biển. Đây cũng là đơn vị đã đạt được nhiều danh hiệu quốc tế uy tín như Khu đất ngập nước quan trọng quốc tế (Ramsar), Vườn di sản ASEAN (AHP) và mới đây nhất là danh hiệu Danh lục xanh (Green list) của Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) vào năm 2025...

Điểm đặc biệt của dự án Vietnam Wild Live nằm ở tính chân thực và yếu tố bất ngờ. Thay vì theo dõi những hình ảnh đã qua biên tập, khán giả sẽ trực tiếp chứng kiến các diễn biến đang xảy ra trong tự nhiên. Một tổ rùa có thể bắt đầu nở, một chim non có thể lần đầu tiên bước ra khỏi tổ, hay một loài động vật quý hiếm bất ngờ xuất hiện. Mọi khoảnh khắc đều diễn ra tự nhiên, không kịch bản, không dàn dựng.

Theo đại diện ê kíp sản xuất, Vietnam Wild Live không chỉ mang đến một cách tiếp cận mới với thiên nhiên mà còn góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học. Từ sự thấu hiểu sẽ hình thành ý thức gìn giữ, từ sự quan tâm sẽ lan tỏa trách nhiệm bảo vệ những giá trị thiên nhiên quý giá của Việt Nam.