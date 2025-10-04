Xem tranh nude của họa sĩ 82 tuổi Đỗ Sơn

Họa sĩ Đỗ Sơn đã trở lại với triển lãm cá nhân tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ nay đến 9.10. Lần triển lãm thứ 5 này cách triển lãm cá nhân gần nhất của ông đã 17 năm, với 92 tác phẩm chủ yếu là sơn dầu, trong đó các tác phẩm vẽ phụ nữ, vẽ nude chiếm số lượng lớn.

Một tác phẩm nude của họa sĩ Đỗ Sơn ẢNH: NVCC

Mặc dù vậy, theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Vũ Huy Thông, triển lãm lần này vẫn chọn rất đa dạng để có thể thấy quá trình sáng tác của họa sĩ Đỗ Sơn. "Ký họa, phong cảnh, nude… tại triển lãm là những tác phẩm xuất sắc được tuyển chọn trong gia tài nghệ thuật của họa sĩ. Đặc biệt những tranh phong cảnh hình thành sau các chuyến đi thực tế của ông tại Sapa có nhiều dấu ấn hình thành nên ngôn ngữ hội họa của ông, ảnh hưởng không nhỏ đến thế hệ họa sĩ sau ông", ông Thông chia sẻ.

Tranh phong cảnh của họa sĩ Đỗ Sơn cũng rất thu hút ẢNH: NVCC

Dấu ấn mỹ thuật Đỗ Sơn

Cũng theo ông Thông, họa sĩ Đỗ Sơn đã có những dấu ấn mỹ thuật từ rất sớm. Ngay từ năm thứ 4 Đại học Mỹ thuật Việt Nam, một trong những bài sáng tác chuyên khoa chất liệu tranh lụa của ông có tên Vườn trường đã được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sưu tầm. Năm 1980, Xóm biển Phú Quốc đã đạt huy chương bạc tại Triển lãm mỹ thuật toàn quốc. Năm 1984, tác phẩm Hoa biển nhận huy chương vàng triển lãm mỹ thuật toàn quốc về đề tài lực lượng vũ trang. Sau đó, các tác phẩm này đều được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sưu tầm. Họa sĩ Đỗ Sơn cũng được bảo tàng nước ngoài mua tranh khá sớm. Theo đó, ngay triển lãm cá nhân đầu tiên của ông vào năm 1992 đã có 3 tác phẩm được Bảo tàng Mỹ thuật Singapore sưu tầm.

Vẻ đẹp của người phụ nữ là một đề tài ông theo đuổi ẢNH: NVCC

Ở tuổi 82, họa sĩ tiền đổi mới Đỗ Sơn vẫn tiếp tục sáng tác. Ông chia sẻ: "Gần đây tôi vẫn vẽ, đề tài tự do. Vẽ như niềm đam mê, như luyện tay, thuê người mẫu về nhà vẽ. Nhiều nhà sưu tập trong và ngoài nước mua tranh nude của tôi".

Họa sĩ Đỗ Sơn vẫn tiếp tục vẽ ở tuổi ngoài 80 ẢNH: NVCC

Họa sĩ Đỗ Sơn được xếp vào thế hệ họa sĩ tiền đổi mới với những đóng góp rất quan trọng cho nghệ thuật, hội họa đổi mới. Ông Vũ Huy Thông cho biết những tác phẩm được giải thưởng của ông Đỗ Sơn đều là những tác phẩm có ngôn ngữ mới, khích lệ nền nghệ thuật hội họa đổi mới, rực rỡ cho đến hôm nay. Hoa biển dù vẫn là về đề tài chiến tranh cách mạng, người lính nhưng có ngôn ngữ thể hiện rất khác, có tính tìm tòi, sáng tạo. Nhiều tác phẩm của ông vẽ với ngôn ngữ biểu hiện mạnh mẽ, đặc biệt là những bức tranh nude - đề tài xuyên suốt trong nhiều năm của ông.