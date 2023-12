Xem xét xử lý cán bộ công an tung tin kẹo ở cổng trường chứa ma túy

Sáng 2.12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan này đang xem xét để xử lý đối với nữ công an tung tin thất thiệt kẹo bán cho trẻ em ở cổng trường có chứa ma túy, gây hoang mang.



Công an TP.Lạng Sơn thu giữ mẫu kẹo không rõ nguồn gốc để đưa đi giám định CẮT TỪ CLIP

Trước đó, người dân phản ánh về việc trên địa bàn TP.Lạng Sơn xuất hiện một số kẹo hoa quả mang nhãn hiệu nước ngoài nghi có chứa chất ma túy. Một số học sinh sau khi ăn kẹo này có biểu hiện đau bụng. Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo xác minh, làm rõ.

Ngày 30.11, Công an TP.Lạng Sơn đã kiểm tra một số cửa hàng tạp hóa trên địa bàn và phát hiện, thu giữ một số loại kẹo nhãn mác có chữ nước ngoài và không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Công an TP.Lạng Sơn đã phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) lấy các mẫu kẹo trên để giám định và xác định các loại kẹo không chứa chất ma túy.

Dù kẹo không chứa chất ma túy, song đây là các sản phẩm không có nguồn gốc, có nguy cơ mất vệ sinh, an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe nên Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các nhà trường và phụ huynh hạn chế cho con em sử dụng.

Cũng trong ngày 30.11, nhiều trang Facebook chia sẻ video một nữ cán bộ công an vừa làm việc với người bán kẹo vừa quay lại video. Trong video, nữ cán bộ công an thông báo với người bán kẹo trong kẹo xét nghiệm ra có chứa chất ma túy và 4 cháu đã bị ngộ độc.

Sau đó, nữ cán bộ này cầm gói kẹo lên và cảnh báo: "Một gói như thế này rất nguy hiểm nhé các phụ huynh ơi, về hỏi các con xem đã từng ăn chưa, kẹo dưa hấu này. Trời ơi sợ quá, xét nghiệm lên là có chất ma túy bên trong rồi".

Trước thông tin lan truyền này, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định do một nữ cán bộ công tác tại Công an TP.Lạng Sơn quay lại. Do có con đang học cấp 1 và lo lắng, nhận thức chưa đầy đủ nên nữ cán bộ này đã tự ý gửi cho một phụ huynh cùng lớp. Sau đó, các phụ huynh đã chia sẻ cho nhau gây hoang mang, lo lắng cho nhiều phụ huynh khác.

Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ xem xét để xử lý nữ cán bộ này theo quy định.