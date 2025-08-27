Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xếp chỗ dưới mưa, chờ xem sơ duyệt diễu binh A80 từ đêm qua

Thanh Niên
Thanh Niên
27/08/2025 10:10 GMT+7

Dưới cơn mưa nặng hạt, từ sáng sớm nay 27.8, rất đông người dân đã trải chiếu, căng bạt, che ô xếp chỗ 'đẹp' trên nhiều tuyến phố Hà Nội để chờ tới giờ xem sơ duyệt diễu binh A80 vào tối cùng ngày.

Dù 20 giờ tối nay 27.8, buổi sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80) mới diễn ra, nhưng từ đêm qua 26.8 và sáng sớm nay đã có rất đông người dân trải chiếu, căng bạt giành chỗ "đẹp" trên các tuyến đường mà các đoàn đi qua.

Xếp chỗ dưới mưa, chờ xem diễu binh từ sớm - Ảnh 1.
Xếp chỗ dưới mưa, chờ xem diễu binh từ sớm - Ảnh 2.

Bất chấp trời đổ mưa to, từ sáng sớm, trên nhiều tuyến phố Hà Nội đã chật kín người "xí chỗ" chờ xem diễu binh, diễu hành A80

ẢNH: NGUYỄN ANH

Xếp chỗ dưới mưa, chờ xem diễu binh từ sớm - Ảnh 3.
Xếp chỗ dưới mưa, chờ xem diễu binh từ sớm - Ảnh 4.
Xếp chỗ dưới mưa, chờ xem diễu binh từ sớm - Ảnh 5.

Dù vất vả, nhưng mọi người đều hài lòng khi chọn được "chỗ đẹp"

ẢNH: VŨ QUỐC ĐOAN

Đi xem diễu binh A80, gửi xe ở đâu?

Chị Vũ Giang, ở P.Chương Mỹ, TP.Hà Nội, cho biết đã đi từ 20 giờ hôm qua 26.8 để lên phố ngồi chờ. Chị cho biết, từ lúc đó đã có rất đông người đến đây. 

Xếp chỗ dưới mưa, chờ xem diễu binh từ sớm - Ảnh 6.

Chị Vũ Giang (P.Chương Mỹ) đi từ 20 giờ ngày 26.8 để xếp chỗ chờ xem diễu binh, diễu hành A80

ẢNH: NGUYỄN ANH

"Rất lâu rồi mới có một sự kiện như thế này nên em đến sớm để lấy "chỗ đẹp". Em có mang theo đồ ăn để chuẩn bị. Mong cho trời hết mưa để lễ diễu binh, diễu hành được diễn ra thuận lợi, các chiến sĩ đỡ vất vả, bà con đi xem cũng đỡ mệt", chị Giang bày tỏ.

Xếp chỗ dưới mưa, chờ xem diễu binh từ sớm - Ảnh 7.

Người dân còn chuẩn bị đồ ăn là món xôi gấc trang trí hình lá cờ Tổ quốc rất đẹp

ẢNH: VŨ QUỐC ĐOAN

Tại rất nhiều điểm trên phố, nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đi cùng. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, lực lượng chức năng đã bố trí sẵn khu vực lều bạt để mọi người nghỉ ngơi, tránh mưa trong lúc chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

Xếp chỗ dưới mưa, chờ xem diễu binh từ sớm - Ảnh 8.
Xếp chỗ dưới mưa, chờ xem diễu binh từ sớm - Ảnh 9.

Lều bạt được dựng để người dân tránh mưa. Lực lượng chức năng liên tục phát loa thông báo, nhắc nhở người dân vào trú để đảm bảo sức khỏe.

ẢNH: NGUYỄN ANH

Lực lượng chức năng liên tục phát loa thông báo, nhắc nhở người dân vào khu lều bạt được bộ đội chuẩn bị để đảm bảo sức khỏe. 

Lặn lội từ Phủ Lý (Ninh Bình) về Hà Nội vào sáng sớm nay, chị Đỗ Hải Anh không ngờ đến nơi đã có rất đông người. 

Xếp chỗ dưới mưa, chờ xem diễu binh từ sớm - Ảnh 10.

Chị Đỗ Hải Anh đưa gia đình từ Phủ Lý về Hà Nội chờ xem diễu binh, diễu hành

ẢNH: NGUYỄN ANH

"Nhà tôi xa nên lên trước nhưng không ngờ mọi người lên sớm thế. Mưa quá nên cho tụi nhỏ vào khu lều bạt để tránh mưa. 

Tôi rất là cảm kích khi chính quyền đã chuẩn bị những khu vực như thế này cho người dân. Các chiến sĩ dù mưa hay nắng cũng phục vụ nhân dân rất nhiệt tình", chị Hải Anh chia sẻ.

Xếp chỗ dưới mưa, chờ xem diễu binh từ sớm - Ảnh 11.

Cơn mưa lớn vẫn không ngăn được sự háo hức chờ đón của người dân với sự kiện trọng đại của đất nước

ẢNH: VŨ QUỐC ĐOAN

Theo kế hoạch, buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ tại quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm. 

Dự kiến, sẽ có khoảng 40.000 người tham gia, bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. 

Hà Nội dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ người dân xem diễu binh A80

Hà Nội dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ người dân xem diễu binh A80

Để phục vụ người dân xem lễ diễu binh, diễu hành A80, Hà Nội đã thống nhất phương án dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí.

20 giờ tối nay sơ duyệt diễu binh, người dân có thể xem ở đâu?

Xem thêm bình luận