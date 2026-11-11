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    Xếp hạng Casper Cup 2026 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu, đấu Kyrgyzstan ngày nào?

    Hoàng Lê
    Hoàng Lê
    Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng trước Đài Loan, qua đó dẫn đầu giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 diễn ra hôm nay trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

    Đội tuyển Việt Nam ra quân ấn tượng

    Đúng như nhận định, chiến lược gia người Hàn Quốc, ông Kim Sang-sik tận dụng cơ hội thi đấu giao hữu với Đài Loan nhằm thử nghiệm các nhân tố mới. 2 gương mặt lần đầu lên tuyển là Nguyễn Thái Quốc Cường, Olaha Mạnh Đức được trao cơ hội ra sân từ đầu. Các cầu thủ khác cũng được luân phiên sử dụng nhằm tìm kiếm thêm các mảnh ghép cho đội tuyển Việt Nam.

    Xếp hạng Casper Cup 2026 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu, đấu Kyrgyzstan ngày nào? - Ảnh 1.

    Trận đầu tiên Thành Chung đeo băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam

    Xếp hạng Casper Cup 2026 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu, đấu Kyrgyzstan ngày nào? - Ảnh 2.

    Đội tuyển Việt Nam thắng Đài Loan 2-0, chiếm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng giải Casper Cup 2026

    ẢNH: MINH TÚ

    Highlight Việt Nam 2-0 Đài Loan: Đình Bắc, Olaha Mạnh Đức lập công

    Tân binh Olaha Mạnh Đức lập tức ghi dấu ấn với bàn thắng mở tỷ số còn ngôi sao Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng với bàn thắng ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0 trước Đài Loan. Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam chiếm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng còn đội Đài Loan xếp cuối bảng, sau đội Kyrgyzstan.

    Xếp hạng Casper Cup 2026 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu, đấu Kyrgyzstan ngày nào? - Ảnh 3.

    Xếp hạng Casper Cup 2026 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu, đấu Kyrgyzstan ngày nào? - Ảnh 4.

    Pha solo ghi bàn tuyệt đẹp của Đình Bắc vào lưới Đài Loan

    Xếp hạng Casper Cup 2026 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu, đấu Kyrgyzstan ngày nào? - Ảnh 5.

    Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc khẳng định tài năng với bàn thắng ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0 cho đội tuyển Việt Nam

    ẢNH: MINH TÚ

    Ngày 14.11, đội Đài Loan chạm trán với Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai của giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Tiếp đến ngày 17.11 diễn ra lượt trận cuối giữa đội tuyển Việt Nam với Kyrgyzstan. Trước các đối thủ vừa tầm, bên cạnh mục tiêu thử nghiệm đội hình, thầy trò HLV Kim Sang-sik mạnh dạn với mục tiêu đạt thành tích cao nhất.

    Xếp hạng Casper Cup 2026 sau lượt trận đầu: 

    HạngĐộiTrậnHiệu sốĐiểm
    1Việt Nam1+23
    2

    Kyrgyzstan

    		000
    3Đài Loan1-20






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    Đội tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi ở giải tam hùng Casper Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Đài Loan trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Olaha Mạnh Đức mở tỷ số ở phút 21, Đình Bắc nhân đôi cách biệt ở phút 58, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có màn thử nghiệm lực lượng thành công.

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