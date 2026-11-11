Xếp hạng Casper Cup 2026 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu, đấu Kyrgyzstan ngày nào?

Đội tuyển Việt Nam ra quân ấn tượng

Đúng như nhận định, chiến lược gia người Hàn Quốc, ông Kim Sang-sik tận dụng cơ hội thi đấu giao hữu với Đài Loan nhằm thử nghiệm các nhân tố mới. 2 gương mặt lần đầu lên tuyển là Nguyễn Thái Quốc Cường, Olaha Mạnh Đức được trao cơ hội ra sân từ đầu. Các cầu thủ khác cũng được luân phiên sử dụng nhằm tìm kiếm thêm các mảnh ghép cho đội tuyển Việt Nam.

Trận đầu tiên Thành Chung đeo băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam thắng Đài Loan 2-0, chiếm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng giải Casper Cup 2026 ẢNH: MINH TÚ

Highlight Việt Nam 2-0 Đài Loan: Đình Bắc, Olaha Mạnh Đức lập công

Tân binh Olaha Mạnh Đức lập tức ghi dấu ấn với bàn thắng mở tỷ số còn ngôi sao Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng với bàn thắng ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0 trước Đài Loan. Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam chiếm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng còn đội Đài Loan xếp cuối bảng, sau đội Kyrgyzstan.

Pha solo ghi bàn tuyệt đẹp của Đình Bắc vào lưới Đài Loan

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc khẳng định tài năng với bàn thắng ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0 cho đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Ngày 14.11, đội Đài Loan chạm trán với Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai của giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Tiếp đến ngày 17.11 diễn ra lượt trận cuối giữa đội tuyển Việt Nam với Kyrgyzstan. Trước các đối thủ vừa tầm, bên cạnh mục tiêu thử nghiệm đội hình, thầy trò HLV Kim Sang-sik mạnh dạn với mục tiêu đạt thành tích cao nhất.

Xếp hạng Casper Cup 2026 sau lượt trận đầu:

Hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Việt Nam 1 +2 3 2 Kyrgyzstan 0 0 0 3 Đài Loan 1 -2 0













