Xếp hàng nghe saxophone tại TP.HCM: Tưởng bill tiền triệu, ai ngờ giá lại thế này

Tại một quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng, P.Thủ Đức (TP.HCM), buổi biểu diễn saxophone dù chưa bắt đầu nhưng hàng dài khách đã đứng chờ trước quầy gọi nước. Những bàn có vị trí đẹp nhanh chóng kín chỗ, nhân viên phải liên tục kê thêm ghế để đón khách.

Có nhóm bạn trẻ vừa tìm được chỗ ngồi đã dựng sẵn điện thoại trên bàn, chờ ghi lại những đoạn nhạc yêu thích. Một số người hỏi nhân viên về lịch biểu diễn. Số khác lại tranh thủ nhắn bạn bè đến sớm vì lo không còn chỗ.

Không cần đến phòng trà, khách gọi một ly nước đã có thể nghe saxophone giữa không gian sân vườn ẢNH: AN VY

Khi tiếng saxophone vừa vang lên, không gian đang rộn ràng dần lắng xuống. Trong khuôn viên sân vườn rộng và thoáng, khách ngồi thành từng nhóm quanh khu vực biểu diễn. Các bạn trẻ giơ điện thoại ghi hình, khẽ nhẩm hát theo hay đơn giản chỉ là tựa lưng thư giãn và nhịp chân theo giai điệu. Một buổi cà phê tưởng như bình thường vì thế bỗng mang dáng dấp của một đêm nhạc ngoài trời thu nhỏ.

Phạm Tuấn (29 tuổi), ngụ đường Kha Vạn Cân, P.Linh Xuân (TP.HCM) cho biết anh thường tìm đến những quán có biểu diễn saxophone. "Tiếng saxophone nghe rất trữ tình, có cảm giác vừa thư giãn, vừa sang trọng. Trước đây, mình cứ nghĩ muốn nghe thể loại này phải đến phòng trà hay nhà hàng, chi phí chắc chắn không rẻ. Bây giờ chỉ cần gọi một ly nước là có thể ngồi nghe cả buổi", Tuấn nói.

Theo Tuấn, thay vì đến những quán có ca sĩ hát live, anh thích nghe saxophone vì âm nhạc nhẹ nhàng hơn. Khách vẫn có thể trò chuyện, chụp ảnh hoặc ngồi một mình mà không cảm thấy quá ồn.

Nhiều khách xếp hàng gọi nước trước giờ biểu diễn saxophone ẢNH: AN VY

Chị Ngô Thị Tuyết Nhung (32 tuổi), ngụ đường Hoàng Hữu Nam, P.Tăng Nhơn Phú (TP.HCM), cũng thường xuyên tìm các quán cà phê có đêm nhạc saxophone.

"Trước đây, nhắc đến saxophone là mình lại nghĩ đến nhà hàng lớn, khách sạn hay du thuyền. Nhưng đó thường là nơi mình chỉ đến trong dịp đặc biệt. Bây giờ được nghe ngay tại quán cà phê nên cảm giác gần gũi, thoải mái hơn", chị Nhung chia sẻ.

Theo ghi nhận của người viết, khán giả tìm đến những buổi biểu diễn saxophone vì nhiều lý do khác nhau. Người biết đến quán qua các video trên mạng xã hội, người thì chọn đây làm điểm hẹn cuối tuần. Cũng có khách chỉ tình cờ ghé qua nhưng bị giữ chân bởi tiếng nhạc.

Theo anh Nguyễn Nam (33 tuổi), ngụ P.Dĩ An (TP.HCM), nghệ sĩ saxophone tự do đang biểu diễn tại một số quán cà phê ở TP.HCM, khoảng hơn 1 năm trở lại đây, ngày càng nhiều quán đưa saxophone vào chương trình âm nhạc định kỳ.

Anh Nguyễn Nam biểu diễn tại quán cà phê ẢNH: AN VY

Anh cho rằng những video ghi lại cảnh nghệ sĩ chơi nhạc giữa hoàng hôn, bên hồ nước hay trong không gian sân vườn được chia sẻ trên mạng xã hội cũng góp phần đưa loại hình này đến gần hơn với khán giả trẻ.

Để phù hợp với nhiều nhóm khách, nghệ sĩ thường chuẩn bị danh sách bản nhạc khá đa dạng. Thứ tự các tiết mục không hoàn toàn cố định mà có thể được điều chỉnh theo không khí của buổi diễn và yêu cầu từ khán giả.

Kể về những kỷ niệm đáng nhớ, anh Nam nhớ đến một buổi biểu diễn mà anh được vị khách lớn tuổi đề nghị thổi bài "Lòng mẹ". Và khi giai điệu quen thuộc vang lên, chính người nghệ sĩ cũng bất ngờ xúc động. "Mình đã có gia đình và con cái nên lúc thổi bài hát này, mình nghĩ đến mẹ và những người thân. Nước mắt muốn chực trào", anh Nam kể.

Anh Nam chia sẻ thêm, có lần, khi anh đang biểu diễn thì trời bất ngờ đổ mưa. Nhân viên phải mang dù ra che để buổi diễn tiếp tục. Dưới mái hiên, nhiều vị khách vẫn nán lại, lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc tiếng saxophone vang lên giữa cơn mưa. Đó là những kỷ niệm khiến người nghệ sĩ như anh Nam nhớ mãi.

Dù diễn ra vào buổi tối trong tuần, khu vực sân vườn vẫn kín khách đến để thưởng thức saxophone ẢNH: AN VY

Trần Nguyễn Huy Phát (23 tuổi), quản lý tại quán Chang Dao (TP.HCM), cho biết các buổi biểu diễn saxophone vào tối thứ tư và thứ sáu hằng tuần thường thu hút rất đông khách.

"Ngoài những khách đã quen lịch, nhiều người xem video trên mạng rồi tìm đến trải nghiệm. Có hôm khách đến sớm để chọn chỗ, gần giờ diễn, nhân viên phải kê thêm ghế", Phát nói.

Theo Phát, saxophone không còn chỉ là phần âm nhạc tạo không khí, mà đã trở thành một trải nghiệm thú vị khiến nhiều người muốn tìm đến quán.