Xếp hàng từ sáng sớm suốt nhiều ngày liền vẫn không mua được vàng

"Muốn mua được chỉ vàng sao khổ quá!"

Giá vàng thời gian gần đây liên tục lập đỉnh rồi phá đỉnh. Trước sự biến động khôn lường ấy, người dân lại đổ xô đi mua. Nhưng đâu phải có tiền là mua được, nhiều người đi hết hôm này đến hôm khác vẫn ra về trong chán chường.

Người đứng kẻ ngồi vạ vật chờ mua vàng ẢNH: NHẬT THU

Trong hàng dài ngồi chờ từ 2, 3 giờ sáng trước trụ sở Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) có đủ mọi lứa tuổi. Không ít trong số đó là những bạn trẻ, cuối năm dành dụm được ít tiền muốn mua vàng để biếu ba mẹ; có người vì muốn tiết kiệm; cũng không ít trường hợp là chuẩn bị làm đám cưới; lại có những tình huống tréo ngoe khi trước bạn bè mua vàng SJC để mừng cưới, giờ phải xếp hàng từ sớm suốt mấy ngày liền để mua được chỉ vàng của thương hiệu này đi lại cho bạn…

Trong số những bạn trẻ đó có tôi, đi 3 ngày liên tiếp vẫn về tay không. Ngày đầu tiên, do chưa biết tình cảnh thực tế, khoảng 7 giờ 30 tôi có mặt tại trụ sở của SJC. Cứ nghĩ như thế là sớm, vì thường khoảng 8 giờ 30 ở đây mới bán vàng, nhưng thấy tấm bảng treo "ngưng nhận khách giao dịch vàng nhẫn", tôi hỏi thì một bảo vệ ở đây nói: "Mua vàng gì giờ này, mọi người xếp hàng từ sáng sớm rồi. Muốn mua thì đến sớm hơn".

Hành trang đi mua vàng ẢNH: NHẬT THU

Ngày thứ 2, quyết tâm đi sớm hơn, 5 giờ 30 có mặt, nhưng trước mắt tôi đã là hàng dài người ngồi đợi trong uể oải. Đến hỏi một cô ngồi đầu hàng: "Cô đi từ mấy giờ mà được ngồi ở vị trí đầu tốt quá?". Cô nói với giọng mệt mỏi: "Đi từ 2 giờ sáng mới được ngồi đây. Mấy ngày trước toàn mất lượt không à". Theo cô, hàng dài thế này thì tôi phải xác định ra về.

Tôi vẫn nuôi hy vọng, xếp hàng chờ. Khoảng 7 giờ 20, bảo vệ bắt đầu đếm số người và cho vào phía bên trong trụ sở để ngồi đợi (họ là những người chắc chắn sẽ được mua vàng trong hôm đó). Đến số 60 của mỗi hàng (có 2 hàng, một hàng cho khách mua theo hình thức chuyển khoản, hàng còn lại dùng tiền mặt), bảo vệ chặn lại và nói: "Hôm nay chỉ được 120 người thôi. Mọi người còn lại về đi". Thế là nhiều người bần thần ra về, trong đó có tôi.

Một ngày mỗi người chỉ mua được 1 chỉ vàng. Có hôm SJC chỉ nhận 120 người mua vàng nhẫn, có hôm 100 hoặc ít hơn ẢNH: NHẬT THU

Ngày thứ 3, lúc 4 giờ 30 tôi có mặt. Cũng muốn đến sớm hơn nhưng vì nhà ở xa, để có mặt vào giờ này, tôi phải dậy chuẩn bị đi từ 3 giờ sáng. Vẫn đinh ninh hôm nay sẽ được mua vàng, nhưng khi đến nơi, trước mắt tôi vẫn là cảnh tượng quen thuộc: hàng dài người có ngồi lẫn nằm, vật vã trên lề đường.

Nhưng dù sao, tôi vẫn thuộc nhóm những người đi sớm nên được đứng ở khoảng giữa hàng. Để chắc chắn hơn, tôi nhờ chị đứng sau giữ chỗ, tranh thủ đi đếm số người xếp trước mình. Nghe theo lời chỉ dẫn của những người thuộc dạng "lão làng trong làng xếp hàng mua vàng", tôi đếm cả những ghế trống, viên gạch không có người đang ngồi và thậm chí là từng chai nước, chiếc mũ và cả cái nắp của chai nước được xếp ngay ngắn dưới mặt đất, vì tất cả những vật đó đều tượng trưng cho… một chủ nhân. Họ đặt đó để "xí phần" rồi tranh thủ ra khỏi hàng, ngồi tựa đầu vào tường nhà bên cạnh hoặc trải bạt nằm chợp mắt.

Từng viên gạch, cái nón hay chai nước… xếp ngay ngắn trong hàng đều là cách ra dấu cho một vị trí đã có người ngồi ẢNH: NHẬT THU

Tôi xếp ở hàng khách chuyển khoản, đếm xong thấy vị trí mình đang đứng là số 62. Một chị đứng sau tôi nói: "Thôi xong rồi. Mấy hôm nay đều cho mỗi hàng 60 người vào. Kiểu này lại công cốc rồi".

Nói là vậy nhưng ai cũng đinh ninh sẽ đến lượt mình, không một ai bỏ hàng, vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Phía sau tôi còn hàng dài người vẫn nuôi hy vọng: "Biết đâu hôm nay sẽ cho vào được nhiều hơn!".

Gần đến giờ bảo vệ cho vào, mọi người vào hàng và đứng hết lên, lúc này từ số 62 tôi thành vị trí 69, vì không thể ngờ còn có trường hợp một cái ghế trống nhưng của… 2, 3 chủ nhân. Một người đi trước "xí phần" cho người thân, nên cứ thế đẩy tôi càng xa với hy vọng được vào.

Rất nhiều người đành ngậm ngùi ra về mỗi ngày ẢNH: NHẬT THU

Lại y như rằng hôm đó vẫn chỉ 60 người mỗi hàng. Trước tôi còn 8 người cũng đành ngậm ngùi trong ấm ức. Những người bị "rớt" lại ai cũng phải thốt lên: "Sao mà khổ quá. Muốn mua được chỉ vàng sao quá khổ!".

Xin nghỉ phép để đi mua vàng

Sau 7 giờ 20, nhiều người đã biết số phận của mình đi đâu về đâu, nhưng có người vẫn không đành lòng ra về. Vì tiếc công sức xếp hàng từ sáng sớm, vì không cam tâm và còn vì muốn níu kéo để… cầu may, nên nhiều người dù bị "rớt" vẫn nán lại, có người đợi đến gần trưa.

Trong số đó có anh Trịnh Hoàng Phước (31 tuổi), ngụ tại P.Tăng Nhơn Phú (trước là P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức). "Trước đây bạn đi mừng đám cưới của tôi bằng vàng SJC nên giờ phải mua lại của thương hiệu này để đi cho bạn. Cuối năm đám cưới quá chừng mà lại trúng thời điểm mua vàng quá khó thế này nữa. Tôi đi 2 lần rồi, nhưng không lần nào được. Giá vàng vừa cao, gấp đôi thời điểm năm ngoái tôi bán vàng cưới, mà còn mua không được nữa chứ", anh Phước chán nản nói.

Người muốn mua vàng miếng cũng trần ai không kém vì khó khăn trong việc đăng ký trực tuyến ẢNH: NHẬT THU

Cũng xếp hàng nhiều sáng sớm liên tiếp nhưng chưa mua được chỉ vàng nào, chị Nguyễn Thị Hạnh (36 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thị Búp, P.Tân Thới Hiệp) bực dọc nói như tự vấn bản thân: "Sao người dân mình mâu thuẫn và nghịch lý quá: vàng giảm thì không mua, vàng cứ tăng là đổ xô đi mua".

Nhiều người đứng cạnh cũng gật gù. Chị Hạnh nói tiếp: "Thật ra thấy giá vàng cứ tăng muốn chóng mặt, nếu giờ không mua, sau này sợ lên nữa là không mua nổi. Chắc ai cũng mang tâm lý này thành ra mỗi ngày một đông, mà lượng vàng bán ra lại ít đi từng ngày. Muốn mua 1 chỉ còn khó, ai đang có việc cần như cưới hỏi phải mua số lượng nhiều thì mệt mỏi luôn".

Chị Hạnh cho biết nhà xa, mà công việc của chị là bán xôi, có hôm đến 12 giờ đêm mới dọn nghỉ, nên không thể nào dậy đi từ 2 giờ sáng được. "Làm vất vả cả năm, dành được ít tiền muốn mua chỉ vàng tặng ba mẹ cũng không được", chị Hạnh ca thán và cho biết vì gửi về quê nên muốn mua vàng SJC để ba mẹ bán ở đâu cũng được, còn nhiều thương hiệu khác mua đâu phải bán ở đó.

Đến ngày thứ 3 xếp hàng ở đây, tôi dần thấy nhiều gương mặt quen thuộc. Hôm nay không được, ngày mai, ngày mốt, và nhiều ngày sau họ lại đến tiếp. Từ P.Phước Long (trước là P.Phước Bình, TP.Thủ Đức), Trần Thị Khánh Ly (25 tuổi) vẫn kiên nhẫn đến đây xếp hàng. Ly cho biết phải xin nghỉ phép để đi mua vàng thay mẹ: "Vì mẹ cũng có tuổi rồi, xếp hàng ở đây 2 ngày cũng không được nên mình mới bảo để con đi thay. Mà mình thay cũng không khá hơn".

Mua vàng nhẫn phải xếp hàng tưởng đã quá khổ, nhưng những người muốn mua vàng miếng cũng trần ai không kém.

Đứng hàng bên cạnh, anh T.Đ.T (33 tuổi), ngụ tại P.Hòa Hưng, cho biết anh muốn mua vàng miếng nhưng đăng ký trực tuyến quá nhiều lần rồi không được nên cứ ra xếp hàng thử, nếu được vào thì mua vàng nhẫn cũng được.

Anh than vãn: "Mua vàng miếng phải đăng ký trực tuyến trên website hoặc ứng dụng của SJC, nhưng mình đăng ký hàng trăm lần suốt tháng nay vẫn không được. Nhiều người đến đây cũng nói với mình là không đăng ký được, mạng cứ quay vòng vòng suốt, hoặc tự dưng bị thoát ra".

Người ta nói "quá tam 3 bận", tôi cũng định an ủi mình "để mai lại tiếp tục đến xếp hàng", nhưng Ly đã 4 lần và có nhiều người khác còn hơn cả thế. Bất đắc dĩ, nhiều người "rớt" lại đến năn nỉ bảo vệ cho vào, nhưng được đáp lại: "Chuyện này chúng tôi không quyết được, ở trong báo ra số lượng bao nhiêu thì cho vào bấy nhiêu. Giờ có cho vào cũng đâu có vàng mà mua. Mọi người thử nghĩ đi, làm kinh doanh ai mà chẳng muốn bán được nhiều, nhưng vàng đâu có mà bán".