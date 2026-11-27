Ngày 27.11, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ án làm, tàng trữ, xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Thành Nam (65 tuổi, trú tại Hà Nội), Trần Việt Anh (33 tuổi, trú tại Hà Nội), Nguyễn Thúy Hằng (50 tuổi, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn), Đào Bá Đoàn (55 tuổi, Phó giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn), Nguyễn Văn Yên (64 tuổi, Trưởng ban biên tập, Nhà xuất bản Hội Nhà văn).

Cả 5 người bị truy tố tội "làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Phiên tòa xét xử các bị cáo ẢNH: TTXVN

Theo cáo trạng, từ năm 2025 - 2026, Nguyễn Thành Nam đã có hành vi làm, tàng trữ, xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng có nội dung phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và xuyên tạc, vu khống, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc.

Bị cáo Nam còn cùng với Trần Việt Anh phát tán, tuyên truyền các nội dung trong cuốn sách, thực hiện thuyết giảng, làm, phát tán các video clip nói chuyện giữa hai người có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Đối với Trần Việt Anh, cơ quan công tố xác định bị cáo còn có hành vi bán sách Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng.

Trong khi đó, Nguyễn Thúy Hằng với vai trò Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn là người chịu trách nhiệm về việc xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng.

Bị cáo Hằng trực tiếp nhận bản thảo từ Nguyễn Thành Nam, chỉ đạo Đào Bá Đoàn, Nguyễn Văn Yên chỉnh sửa bản thảo, xuất bản và quảng bá sách Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng có nội dung phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và xuyên tạc, vu khống, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều nhận thức được sai phạm của mình, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và không có ý kiến về tội danh mà Viện Kiểm sát đã truy tố.

Bản luận tội đánh giá hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và ảnh hưởng đến môi trường thông tin lành mạnh trong đời sống của nhân dân được pháp luật bảo vệ.

Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi các thông tin sai lệch, xuyên tạc sự thật bị lan truyền nhanh chóng trên không gian mạng sẽ gây ra những hiệu ứng tiêu cực, làm suy thoái về tư tưởng, đạo đức của thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, cơ quan công tố cũng ghi nhận các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, có ý thức khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, gia đình có công với cách mạng…

Từ căn cứ đã nêu, đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nam từ 5 - 6 năm tù, bị cáo Trần Việt Anh từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Thúy Hằng từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; hai bị cáo Đào Bá Đoàn và Nguyễn Văn Yên cùng bị đề nghị mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều 30.11 tới.