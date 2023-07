Xét xử đại án 'chuyến bay giải cứu': Những lời sám hối muộn màng

Trình chiếu clip từ camera để buộc tội cựu điều tra viên

Vụ án này, Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên, cựu Trưởng phòng 5, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), bị cáo buộc lừa đảo 800.000 USD của Lê Hồng Sơn, cựu Tổng giám đốc Công ty Bluesky, và Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Bluesky, thông qua phi vụ "chạy án" 2,65 triệu USD.

Quá trình xét xử, bị cáo Hưng liên tục kêu oan, đề nghị Viện kiểm sát chứng minh hành vi phạm tội của bản thân. Vì thế, đại diện Viện kiểm sát đã cho trình chiếu đoạn video trích xuất từ camera an ninh tại cổng trụ sở Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an). Video cho thấy Hưng đã nhận chiếc cặp số do bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, chuyển tới.

Theo kiểm sát viên, bên trong cặp chứa 450.000 USD, là tiền "chạy án" mà Hằng thông qua bị cáo Tuấn gửi cho Hưng, chứ không phải 4 chai rượu vang như lời Hưng khai. Tuy vậy, Hưng vẫn khẳng định: "Sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của mình để tìm lại sự trong sạch cho bản thân".