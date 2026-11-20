Quyết định giảm từ 12 năm xuống 10 năm tù cho ông Nguyễn Bá Hoan được TAND cấp cao tại Hà Nội phán quyết vào chiều nay, 20.11.

Ngoài ông Hoan, nhiều bị cáo khác cũng được giảm án. Trong đó, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) Tống Hải Nam được giảm từ 14 năm xuống 11 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan (thứ 2 từ trái qua) cùng các bị cáo tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Vụ án bắt nguồn từ những sai phạm trong quy trình thẩm định hồ sơ tại Cục Quản lý lao động ngoài nước, khi ông Tống Hải Nam làm Cục trưởng.

Cấp dưới của ông Nam bị xác định kéo dài thời gian thẩm định, nhiều lần yêu cầu bổ sung tài liệu hoặc trả hồ sơ không có lý do chính đáng, khiến doanh nghiệp phải chi tiền để được giải quyết.

Với mỗi hồ sơ cấp phép dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, lệ phí chỉ 5 triệu đồng nhưng doanh nghiệp phải chi tới 400 triệu đồng. Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan biết cấp dưới nhũng nhiễu nhưng làm ngơ và nhận tiền được chia.

Tương tự chương trình đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc trong ngành đóng tàu, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã đặt thêm quy trình, yêu cầu giấy phép mà doanh nghiệp không thể xin được, nhằm buộc họ chi tiền.

Kết quả điều tra cho thấy ông Hoan đã nhận hối lộ hơn 16 tỉ đồng; ông Nam nhiều lần nhận và để cấp dưới nhận hơn 14 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi gần 8 tỉ đồng.

Cựu thứ trưởng có gần 1.000 đơn xin giảm án

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Nguyễn Bá Hoan cho biết đã nộp khắc phục hơn 20 tỉ đồng, trong khi bản án sơ thẩm xác định nhận hối lộ hơn 16 tỉ đồng. Do đó, cựu Thứ trưởng mong muốn được nhận lại khoản tiền nộp vượt nghĩa vụ khắc phục.

Đáng chú ý, luật sư của ông Hoan cho biết có gần 1.000 đơn và văn bản của các cá nhân, tổ chức đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ.

Thẩm phán Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tọa phiên tòa nhận xét "nhiều năm làm thẩm phán chưa thấy bị cáo nào có nhiều đơn xin giảm nhẹ như thế".

Theo chủ tọa, những tài liệu này đã được đưa vào hồ sơ vụ án trước phiên phúc thẩm nên luật sư không cần trình bày chi tiết. Điều Hội đồng xét xử muốn làm rõ là nhận thức của ông Hoan về những sai phạm đã xảy ra, nhất là khi bị cáo từng giữ chức vụ lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH.

Về phía mình, ông Hoan khẳng định không kêu oan, chỉ muốn giải thích rõ bối cảnh xảy ra sai phạm, để mong được xem xét, cho giảm mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên.

Sau gần một ngày xét xử, tòa phúc thẩm đánh giá cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội. Hành vi của các bị cáo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện trong thời gian dài, gây dư luận xấu trong xã hội.

Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận các bị cáo đã nhận thức được sai phạm, ăn năn hối cải, một số tiếp tục nộp thêm tiền khắc phục hậu quả hoặc sung quỹ Nhà nước... Đây là các tình tiết giảm nhẹ mới, nên các bị cáo được giảm án như đã nêu.