Xét xử thanh niên bỏ chạy khi bị truy đuổi khiến thượng úy cảnh sát hy sinh

Ngày 6.1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hứa Hán Võ (28 tuổi, ngụ TP.HCM) 3 năm tù về tội “chống người thi hành công vụ”. Bị cáo Hứa Hán Võ đã có hành vi lái xe bỏ chạy khi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, ra đường sau 18 giờ hồi tháng 8.2021, khiến 1 thượng úy cảnh sát hy sinh trong lúc truy đuổi.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ ngày 2.8.2021, công an Q.6 tổ chức tuần tra liên phường, gồm 4 cán bộ cảnh sát (trong đó có thượng úy Phan Tấn Tài, bị hại trong vụ án), đi 4 xe máy kiểm soát việc chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đến khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày, tại ngã tư An Dương Vương – Lý Chiêu Hoàng, Q.6, tổ tuần tra phát hiện Hứa Hán Võ chạy xe trên đường, vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19. Tổ tuần tra đã yêu cầu Võ về trụ sở để xét nghiệm Covid-19, lập biên bản xử lý vi phạm.

Khi đến trước trụ sở Công an P.11, Q.6, Võ không chấp hành mà bất ngờ tăng ga, phóng xe bỏ chạy nên anh Tài cùng các chiến sĩ công an khác truy đuổi. Võ không dừng xe theo mệnh lệnh và tiếp tục bỏ chạy về phòng trọ ở Q.Bình Tân. Anh Tài truy đuổi Võ, bị mất lái và lao xe vào lề đường va vào tủ điện, bị thương nặng.

Anh Tài được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng đã tử vong sau đó. Đến 20 giờ 30 phút ngày 2.8.2021, Võ đến đầu thú tại Công an P.11, Q.6. Kết quả xét nghiệm, Võ dương tính với ma túy.





Tại phiên tòa, Võ khai nhận, trong lúc bỏ chạy, không biết anh Tài đuổi theo. Bị cáo bỏ chạy do hoảng sợ, sợ bị bắt lại rồi phát hiện ra việc dương tính với ma túy. Về lý do ra đường sau 18 giờ trong thời gian TP.HCM đang triển khai quy định phòng, chống dịch Covid-19, Võ khai đến nhà bạn mượn tiền, dù biết đã sau 18 giờ nhưng không xin ở lại nhà bạn vì sợ bất tiện.

Tại tòa, bị cáo Võ thừa nhận hành vi của bản thân là sai. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo Võ đã về phòng trọ vì sợ và cũng không biết cán bộ công an đã mất. Đến lúc nghe người thân nói lại sự việc, bị cáo Võ đã đi đầu thú.

HĐXX nhận định, theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, 15 tập tin hình ảnh camera ghi được do Công an Q.6 thu giữ không phát hiện dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa và không phát hiện các dấu hiệu tác động hoặc va chạm giữa 2 người điều khiển xe. Tuy nhiên, theo HĐXX, căn cứ vào lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, xét xử đủ căn cứ xác định đã có sự va chạm nhẹ giữa 2 xe.

Hành vi của bị cáo bỏ chạy khi bị thượng úy cảnh sát truy đuổi là chống lại người thi hành công vụ. Bị cáo phạm tội khi đang sử dụng ma túy và trong thời gian TP.HCM đang cao điểm giãn cách xã hội để phòng, chống dịch và gián tiếp gây ra cái chết cho bị hại Tài.