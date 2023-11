Xét xử vụ án 'gửi con, bất ngờ nhận tro cốt'

Ngày 24.11, TAND TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "xâm phạm thi thể" đối với 2 bị cáo Lê Minh Quang (46 tuổi, ngụ P.3, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) và Cao Thị Thu Bích (40 tuổi, ngụ TX Buôn Hồ, Đắk Lắk).

Phiên tòa xét xử C.T.V

Theo cáo trạng, ngày 3.3.2022, gia đình ông N.H.N (ngụ TP.Huế) đã đưa con là N.L.M.Q (3 tuổi) đến TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) và giao cho Lê Minh Quang chăm sóc, điều trị (bệnh tự kỷ - PV). Đến ngày 25.3.2022, cháu Q. bị chết vì Covid -19, Quang đã không thông báo cho gia đình ông N. biết, không hỏi ý kiến của gia đình ông N. về hướng giải quyết. Đồng thời Quang cũng không thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan y tế biết về việc cháu Q. tử vong vì Covid-19 để có hướng xử lý phù hợp theo quy định trong phòng chống dịch bệnh.

Quang và Cao Thị Thu Bích (ở cùng) đã tự ý di chuyển thi thể và tự ý thiêu thi thể cháu Q. tại vườn của Quang ở xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); sau đó mang tro cốt của cháu Q. ra TP.Huế giao cho gia đình ông N.

Cho rằng Quang đã có hành vi xâm hại con mình, nên ông N. làm đơn trình báo đến Công an TP.Huế. Sau đó Công an TP.Huế hướng dẫn gửi đơn đến Công an tỉnh Lâm Đồng. Tại Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, Quang và Bích đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



Căn nhà ông Quang thuê ở Bảo Lộc khi nhận chăm sóc, điều trị cháu Q. A.T

Ngoài ra, trong quá trình điều tra vụ án, ông N. đã gửi đơn tố cáo và đề nghị điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Quang.

Kết quả điều tra thể hiện, thỏa thuận giữa ông N. và ông Quang về thời gian chữa bệnh, chăm sóc cho cháu Q. là 2 năm, nhưng mới được 22 ngày thì cháu Q. tử vong. Theo lời khai của Quang và Bích, từ ngày 3.3.2022 đến ngày 24.3.2022, sau khi cháu Q. mắc Covid-19 thì lần lượt Quang, Bích (còn có thêm 2 cháu khác, trong đó có con trai Quang, ở cùng) mắc Covid-19. Quang chưa thể thực hiện được các công việc có liên quan đến chữa bệnh, chăm sóc cho cháu Q., nên chưa đủ cơ sở để xác định Quang có thực hiện đúng những thỏa thuận với ông N. hay không. Vì vậy, chưa đủ căn cứ để xác định Quang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông N.

Ngoài ra, do không xác định được nguyên nhân chết của cháu Q., nên không đủ cơ sở để xem xét về hành vi "vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh" đối với bị cáo Quang.

Trong phần nghị án, do cần có thêm thời gian để xem xét, làm rõ những tranh luận của các luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại và các bị cáo, HĐXX đã quyết định tiếp tục kéo dài phần nghị án, đến ngày 27.11 sẽ tuyên án.