Xét xử vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng thỏi

Hôm nay 16.7, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu hơn 6 tấn vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam, xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh và một số tỉnh lân cận, đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng và 23 đồng phạm.

Các bị cáo bị áp giải đến tòa chờ xét xử NHẬT THỊNH

Trong vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng có quyết định truy nã đối với bị can Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng tại Hà Nội) do bị can này đã bỏ trốn.

Theo cáo trạng, Chính phủ quy định Nhà nước độc quyền xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Từ năm 2012, Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt nhập khẩu vàng thỏi, vàng miếng, vàng nguyên liệu.



Lợi dụng thị trường có nhu cầu tiêu thụ vàng miếng, vàng nguyên liệu và thấy giá vàng trong nước cao hơn Campuchia, nên từ đầu năm 2022, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (kinh doanh vàng tự do, thu đổi ngoại tệ ở TP.HCM), và bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng ở Tây Ninh) móc nối Nguyễn Thị Ngọc Giàu (cư dân biên giới sinh sống tại khu vực cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh) thiết lập, tổ chức, điều hành 2 đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, qua cửa khẩu Chàng Riệc, sau đó bán lại cho khách hàng trong nước nhằm thu lợi bất chính.

Trong đó, một đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, móc nối với Giàu, có 20 người tham gia, buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.600 tỉ đồng, trong thời gian từ ngày 3.8 - 28.9.2022.

Sau khi mua 4.830 kg vàng thỏi, Phụng đã bán lại cho bị can Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560 kg, bị can Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268 kg, bị can Đặng Thị Thanh Hằng (Hà Nội) 294 kg, 36 khách hàng khác 1.828 kg; bán cho khách lẻ không xác định được lai lịch là 1.804 kg; còn lại 76 kg cơ quan điều tra phát hiện, khám xét tạm giữ.

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng NHẬT THỊNH

Đường dây thứ 2, do Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) cầm đầu, móc nối với Giàu, Nguyễn Thị Thúy Hằng và 3 người khác tham gia, buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỉ đồng, trong thời gian từ ngày 16.7 - 28.9.2022. Trong đó, Phượng hưởng lợi 132.000 USD, tương đương hơn 3 tỉ đồng, Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỉ đồng.

Theo điều tra, việc buôn lậu vàng thỏi lậu trên, cả đường dây của Phụng thu lợi bất chính hơn 17 tỉ đồng, trong đó Phụng hưởng lợi trên 2,4 tỉ đồng, nhóm của Giàu hưởng lợi 13,8 tỉ đồng, nhóm của Nguyễn Qúi Trường hưởng lợi gần 1,5 tỉ đồng.

Nhóm bị cáo là khách hàng mua vàng nhập lậu của Phụng và Hằng, bị xét xử, gồm: Huỳnh Minh Khánh, chủ tiệm vàng Khánh Kim Loan; Nguyễn Thị Minh, Công ty TNHH kinh doanh vàng Kim Hiền Bình Minh; Đặng Thị Thanh Hằng (đang bị truy nã, chủ tiệm vàng Phúc Hằng tại Hà Nội); Nguyễn Duy Đức, nhân viên tiệm vàng Phúc Hằng; Đặng Nam Trung (em ruột của Thanh Hằng).

Cách thức phạm tội là Phụng giấu vàng lậu trong ngăn bí mật trên xe máy ba gác có gắn thùng hàng dùng để chở nước đá do người Campuchia lái xe. Khi xe đi đến khu vực làm dấu tại cửa khẩu Chàng Riệc rồi thông báo cho Giàu. Giàu sẽ chỉ đạo con trai là bị cáo Trần Thanh Thắng đi xe máy lên cửa khẩu để lại xe và đi ba gác về.



Dự kiến phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu hơn 6 tấn vàng thỏi sẽ kết thúc vào ngày 18.7.