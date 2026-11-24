Chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station (DCS) vừa phát hiện Xiaomi đang thử nghiệm cảm biến góc siêu rộng 50 MP mới cho dòng Xiaomi 19 dự kiến ra mắt năm 2027. Linh kiện này xuất hiện trong các tài liệu mua sắm, kết hợp cùng ống kính 14 mm và mang lại góc nhìn rộng tới 114 độ.

Dòng Xiaomi 19 rò rỉ nâng cấp lớn về camera góc siêu rộng

So với camera góc siêu rộng 50 MP dùng ống kính 17 mm và góc nhìn 102 độ trên Xiaomi 18 Pro, thiết lập mới mở rộng thêm 12 độ, giúp thu trọn nhiều bối cảnh hơn mà người chụp không cần lùi xa. Ngoài ra, DCS cũng ghi nhận một camera tele kính tiềm vọng và một camera chính mới đang được phát triển cho thế hệ này nhưng chưa rõ thông số chi tiết.

Dòng Xiaomi 19 rò rỉ nâng cấp lớn về camera góc siêu rộng trong năm tới ẢNH: XIAOMI

Trước thắc mắc về việc không dùng cảm biến 200 MP, DCS cho rằng phần cứng 50 MP này đã là nâng cấp đáng giá vì đây là camera góc siêu rộng thực thụ. Về dòng Ultra, sau khi được cho là đã hủy Xiaomi 18 Ultra do lo ngại mức giá dự kiến, hãng cũng chưa để lộ bằng chứng nào cho thấy đang phát triển Xiaomi 19 Ultra.

Trong khi đó, đối thủ Vivo dự kiến trình làng mẫu X500 Ultra tại Trung Quốc vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4.2027. Thiết bị này được cho là sẽ trang bị cảm biến Sony LYT-L910 cho cả camera chính lẫn camera góc siêu rộng.

Hiện tại, toàn bộ thông tin về camera góc siêu rộng, ống kính tiềm vọng và cảm biến chính trên thế hệ flagship tiếp theo của Xiaomi vẫn chưa được xác nhận. Hãng dự kiến sẽ không đưa ra bất kỳ công bố chính thức nào về dòng Xiaomi 19 cho đến quý 4/2027.