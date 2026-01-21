Xiaomi gây đột phá với Xiaomi 18 tiêu chuẩn?

Dự kiến được giới thiệu vào cuối năm nay, Xiaomi 18 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều nâng cấp phần cứng hấp dẫn. Một trong những điểm nổi bật của Xiaomi 18 là camera tele kính tiềm vọng ở mặt sau thường chỉ có trên các mẫu cao cấp, từ đó mở ra một trải nghiệm chụp ảnh vượt trội cho người dùng.

Bản tiêu chuẩn của Xiaomi 18 sắp phá vỡ ranh giới giữa máy thường và cao cấp? ẢNH: XIAOMI

Không chỉ có vậy, báo cáo từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station trên Weibo cho biết Xiaomi sẽ trang bị cảm biến vân tay siêu âm 3D, sạc không dây với tốc độ cao và khả năng chống nước cao cấp trên tất cả các mẫu thế hệ Xiaomi 18.

Xiaomi 18 có thể khiến Xiaomi 17 nhanh chóng lỗi thời

Để so sánh, Xiaomi 17 chỉ có camera tele tiêu chuẩn với zoom quang 2,6x. Với camera tele kính tiềm vọng, Xiaomi 18 có thể đạt được khả năng zoom quang từ 3,5x đến 4x, mang lại chất lượng hình ảnh tốt hơn so với zoom kỹ thuật số, vốn chỉ đơn thuần là cắt xén và phóng to hình ảnh.

Camera kính tiềm vọng là một hệ thống tele đặc biệt, cho phép chụp ảnh tầm xa mà không làm dày điện thoại. Thay vì xếp chồng các thấu kính thẳng, hệ thống này sắp xếp các thấu kính nằm ngang bên trong điện thoại, sử dụng lăng kính hoặc gương để bẻ cong ánh sáng. Thiết kế này giúp cải thiện khả năng chụp ảnh các đối tượng ở xa, từ chân dung đến động vật hoang dã và thể thao.

Ngoài ra, các mẫu Xiaomi 18 Pro sẽ tiếp tục giữ lại màn hình phụ phía sau - một tính năng đã tạo nên tiếng vang cho dòng Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max. Sự thành công này đã thúc đẩy Xiaomi đầu tư thêm vào màn hình phụ, với các chức năng như hiển thị widget, hình nền và điều khiển camera, cùng với các tính năng mới như dịch thuật thời gian thực.