Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 8: Bất ngờ 'trúng lớn' đài TP.HCM, Đồng Tháp

Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 8 mở thưởng 3 đài gồm TP.HCM, Đồng Tháp và Cà Mau. Vừa có kết quả, những tờ vé số trúng các đài trên liền lộ diện, có đại lý vừa đổi thưởng cho khách.

Mới đây, đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập (Tây Ninh) cho biết vừa đổi thưởng 3 tờ vé số trúng giải an ủi đài TP.HCM, tổng trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Theo đó, những tờ vé có dãy số 695927. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 895927. Phía đại lý cho biết khách mua vé số ở TP.HCM nhưng đã đến đại lý ở Tây Ninh để đổi thưởng.

Những tờ vé trúng số đài TP.HCM, Đồng Tháp xổ số miền Nam ngày 25 tháng 8 lộ diện và đang được mạng xã hội chia sẻ ẢNH: NVCC

"Người trúng là đàn ông, ngoài 30 tuổi. Họ vừa nhận chuyển khoản, vừa lấy tiền mặt. Khách cho biết đây là lần đầu tiên họ trúng lớn như vậy nên rất vui và bất ngờ. Sau khi kiểm tra vé, đại lý của tôi vừa mới đổi thưởng cho khách", đại diện đại lý vé số Hồng Hạnh chia sẻ.

Trong khi đó, phía đại lý vé số Quốc Nghi ở TP.HCM cũng chia sẻ hình ảnh 4 tờ vé số trúng giải ba đài Đồng Tháp trị giá 10 triệu/tờ. Theo đó, những tờ vé có dãy số 488336. Giải độc đắc của đài này là dãy số 624464.

Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé trúng đài TP.HCM, Đồng Tháp được dân mạng chia sẻ cùng lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng mong chờ những tờ vé trúng độc đắc lộ diện.

Mới đây, đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) vừa đổi thưởng 23 tờ vé số trúng thưởng cho nhiều khách khác nhau, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 8. Trong số đó, có 3 tờ vé số trúng độc đắc có dãy 076945 và 20 tờ vé số trúng giải an ủi. Tất cả đều thuộc đài Sóc Trăng. Tổng giá trị của 23 tờ vé trúng số là 7 tỉ đồng (chưa trừ thuế).