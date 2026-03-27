Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 3: Nhiều người vừa trúng số đài Vĩnh Long

Cao An Biên - Dương Lan
27/03/2026 17:00 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 3, nhiều khách trúng số đài Vĩnh Long xuất hiện sớm.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 3, đại lý vé số Phát Tài ở xã Đức Hòa, Tây Ninh (Long An cũ) thông báo bán trúng 14 vé. Cụ thể, những tờ vé này trúng giải tư xổ số Vĩnh Long.

"Những vé có dãy số cuối là 78650 được chúng tôi bán lẻ cho 3 khách. Sau khi có kết quả xổ số, khách bất ngờ phát hiện trúng giải, tôi đang hỗ trợ khách đổi thưởng", chủ đại lý vé số chia sẻ.

Anh Duy, chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh cũng thông báo bán trúng nguyên cây vé số 140 tờ giải bảy với dãy số cuối 872, trúng xổ số Vĩnh Long ngày 27 tháng 3. Cọc vé này được anh bán cho nhiều khách khác nhau.

Xổ số ngày 27 tháng 3 mở thưởng 3 đài gồm Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 068687, Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 368571 và Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 718149. Bên cạnh đó, dãy số trúng giải nhất đài Vĩnh Long cũng gây chú ý khi có số cuối là 27777.

Kết quả xổ số ngày 27 tháng 3 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết bán 14 tờ trúng khuyến khích theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 3 hôm qua. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 365649 thuộc xổ số Tây Ninh trúng 84 triệu đồng. Đại lý đã đăng thông tin lên Facebook để khách biết và liên hệ đổi thưởng.

Đại lý này cũng bán trúng và đổi thưởng cọc vé gồm 14 tờ có dãy số cuối là 9582 cũng thuộc xổ số Tây Ninh ngày 26 tháng 3 trúng mỗi tờ 400.000 đồng. "Chủ nhân của 14 vé này là của 2 khách, một người mua 6 vé, một người mua 8 vé, họ đã nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Thúy Hòa cho hay.

Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 26.3, tiền cộng dồn lên 54,6 tỉ đồng

Tối 26.3, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 54,6 tỉ đồng.

