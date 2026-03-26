Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 26 tháng 3: Đại lý TP.HCM chờ khách trúng 14 tờ đổi thưởng

Dương Lan - Cao An Biên
26/03/2026 17:16 GMT+7

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 3, một đại lý vé số ở TP.HCM thông báo bán trúng và đang chờ đổi thưởng 14 tờ trúng khuyến khích.

Đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết bán 14 tờ trúng khuyến khích theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 3 hôm nay. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 365649 thuộc xổ số Tây Ninh trúng 84 triệu đồng. Đại lý đã đăng thông tin lên Facebook để khách biết và liên hệ đổi thưởng.

Đại lý này cũng bán trúng và đổi thưởng cọc vé gồm 14 tờ có dãy số cuối là 9582 cũng thuộc xổ số Tây Ninh ngày 26 tháng 3 trúng mỗi tờ 400.000 đồng. "Chủ nhân của 14 vé này là của 2 khách, một người mua 6 vé, một người mua 8 vé, họ đã nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Thúy Hòa cho hay. 

Xổ số miền Nam ngày 26 tháng 3: Đại lý TP.HCM chờ khách trúng 14 tờ lãnhthưởng - Ảnh 1.

Cọc vé có dãy số cuối 9582 thuộc đài Tây Ninh trúng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 3

ẢNH: NVCC

Xổ số ngày 26 tháng 3 mở thưởng 3 đài gồm Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 325649, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 287738 và Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 236719.

Nhiều người cũng ngạc nhiên khi những tờ có dãy số cuối 87460 thuộc xổ số Tây Ninh ngày 26 tháng 3 trúng giải tư trị giá 3 triệu đồng/tờ trúng thêm giải tám trị giá 100.000 đồng/tờ.

Kết quả xổ số ngày 26 tháng 3 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Gần đây, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 3 chiều qua, một đại lý vé số ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng 14 tờ vé giải khuyến khích đài Đồng Nai. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 209206.

Đại lý vé số Kim Hía ở TP.HCM cũng thông báo bán trúng 14 tờ trúng giải sáu xổ số Đồng Nai ngày 25 tháng 3. Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 3473, tổng trị giá 5,6 triệu đồng.

Tin liên quan

Mua vé số ở quán cà phê, 2 khách TP.HCM trúng độc đắc xổ số miền Nam

2 vị khách đang ngồi uống cà phê được người bán dạo mời mua vé số, họ mua 3 tờ và bất ngờ khi trúng độc đắc xổ số miền Nam.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận