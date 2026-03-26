Xổ số miền Nam ngày 26 tháng 3: Đại lý TP.HCM chờ khách trúng 14 tờ đổi thưởng

Đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết bán 14 tờ trúng khuyến khích theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 3 hôm nay. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 365649 thuộc xổ số Tây Ninh trúng 84 triệu đồng. Đại lý đã đăng thông tin lên Facebook để khách biết và liên hệ đổi thưởng.



Đại lý này cũng bán trúng và đổi thưởng cọc vé gồm 14 tờ có dãy số cuối là 9582 cũng thuộc xổ số Tây Ninh ngày 26 tháng 3 trúng mỗi tờ 400.000 đồng. "Chủ nhân của 14 vé này là của 2 khách, một người mua 6 vé, một người mua 8 vé, họ đã nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Thúy Hòa cho hay.

Cọc vé có dãy số cuối 9582 thuộc đài Tây Ninh trúng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 3 ẢNH: NVCC

Xổ số ngày 26 tháng 3 mở thưởng 3 đài gồm Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 325649, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 287738 và Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 236719.

Nhiều người cũng ngạc nhiên khi những tờ có dãy số cuối 87460 thuộc xổ số Tây Ninh ngày 26 tháng 3 trúng giải tư trị giá 3 triệu đồng/tờ trúng thêm giải tám trị giá 100.000 đồng/tờ.



Kết quả xổ số ngày 26 tháng 3 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Gần đây, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 3 chiều qua, một đại lý vé số ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng 14 tờ vé giải khuyến khích đài Đồng Nai. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 209206.

Đại lý vé số Kim Hía ở TP.HCM cũng thông báo bán trúng 14 tờ trúng giải sáu xổ số Đồng Nai ngày 25 tháng 3. Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 3473, tổng trị giá 5,6 triệu đồng.