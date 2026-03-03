Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 3: Vé trúng đài Vũng Tàu xuất hiện sớm

Dương Lan - Cao An Biên
03/03/2026 17:15 GMT+7

Ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 3, một đại lý ở TP.HCM liền đổi thưởng 160 tờ trúng đài Vũng Tàu.

Đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) vừa chia sẻ hình ảnh sau khi bán trúng và đổi thưởng 160 tờ vé số trúng giải tám đài Vũng Tàu, ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 3 chiều nay.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối 49950 trúng giải tám xổ số Vũng Tàu ngày 3 tháng 3. Đại lý cho biết chủ nhân là khách quen, thường xuyên mua với số lượng lớn. Vị khách đã nhận 16 triệu đồng qua hình thức chuyển khoản.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 160 tờ giải tám đài Vũng Tàu. Những tờ có dãy số cuối 84550 trúng 16 triệu theo kết quả xổ số miền Nam hôm nay. 

Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 3: Vé trúng đài Vũng Tàu xuất hiện sớm - Ảnh 1.

160 tờ trúng giải tám theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 3

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé số có dãy 339932. Dân mạng cho rằng dãy số trúng độc đắc này khá đẹp và mong chờ chủ nhân sớm lộ diện để "xin vía" bản thân gặp may mắn. Xổ số ngày 3 tháng 3 còn có thêm đài Bến Tre với dãy số 327452 và đài Bạc Liêu với dãy số 263815 trúng độc đắc. 

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 3 hôm qua, dãy số trúng độc đắc đài Cà Mau bất ngờ trúng thêm giải khác. Cụ thể, những tờ có dãy số 253447 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 3 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng mỗi tờ (chưa trừ thuế). Những tờ trúng độc đắc đài này tiếp tục trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 47, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng. Dân mạng cho rằng những người trúng độc đắc đài Cà Mau có may mắn nhân đôi.

