Xóa tận gốc nạn 'vay tiền nhanh' bôi bẩn phố phường khó thế sao?

Như Thanh Niên thông tin, tình trạng tờ rơi tín dụng đen quảng cáo vay tiền nhanh, vay không thế chấp, cho mượn tiền… bôi bẩn khắp các trụ điện, vách tường nhiều tuyến đường, con hẻm từ trung tâm thành phố đến khu vực vùng ven TP.HCM kéo dài suốt thời gian qua. Đáng nói hơn, bất chấp công an vào cuộc điều tra, xử lý hình sự hàng loạt vụ cho vay nặng lãi, "khủng bố" đòi nợ, nhiều đường dây "tín dụng đen" vẫn hoành hoành, gây ra nhiều hệ lụy.



Quá lộng hành !

Bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ búc xức trước tình trạng tờ rơi "tín dụng đen" tung hoành bất chấp tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM. "Không biết trên thế giới có quốc gia nào như VN không? Vừa rồi một người bạn nước ngoài khi đi trên đường nhìn thấy các tờ quảng cáo "cho vay tiền" dán khắp nơi đã hỏi tôi nội dung là gì, tôi giải thích thì người bạn hỏi lại việc này là hợp pháp ở VN à? Sao để bọn này lộng hành vậy? Nhìn thành phố nhếch nhác quá", BĐ Tam viết.

Tương tự, BĐ Nguyễn Tài ý kiến: "Quá dơ bẩn, nhem nhuốc và hoen ố cả phố phường khi bị đám tín dụng đen này đi khắp nơi trây trét với những tờ rơi, số điện thoại dán khắp hang cùng ngõ hẻm. Rất mong các cơ quan chức năng xử lý triệt để, không dung thứ đám luôn mang mầm mống nguy hiểm, hệ lụy cho xã hội và cộng đồng này. Biết bao nhiêu gia đình nhà tan cửa nát vì bọn chúng".

"Câu chuyện này đã xảy ra lâu và kéo dài nhưng chúng ta không có biện pháp gì để ngăn chặn hữu hiệu sao? Người dán, người cạo xóa như chuyện hài. Nếu số điện thoại nào xuất hiện thì cắt ngay. Ai dán tờ quảng cáo thì phạt nặng. Liệu như thế có dẹp được tệ nạn này không?", BĐ Văn Tuấn bức xúc.

"Mức xử phạt đối với cá nhân có hành vi dán quảng cáo quá nhẹ; xử lý không kiên quyết đối với cá nhân, tổ chức thuê dán quảng cáo và số điện thoại cho vay, quảng cáo... là gốc rễ của vấn đề", BĐ Tuấn Trần phân tích. Còn BĐ Bui Tuan thẳng thắn: "Chỉ vì không làm tới nơi tới chốn thôi. Một việc làm quá đơn giản, họ đã cho số điện thoại để chính quyền tìm tới mà xử lý tận gốc...".

Tăng hình phạt, mạnh tay xử lý

Không chỉ TP.HCM mà các tỉnh thành phố khác trên cả nước cũng bị bao vây bởi vấn nạn dán, in, vẽ quảng cáo bẩn. Nhiều ý kiến mong lực lượng chức năng quyết liệt xử lý tận gốc việc này. "Dán tờ quảng cáo tràn lan khắp nơi. Thực tế, họ dán để thông báo số điện thoại in trên đó. Nếu nhà mạng mạnh tay cắt hết các số điện thoại này thì may ra mới có chuyển biến trong xử lý nạn dán, phát tờ rơi. Đằng này, nhà mạng muốn khóa số thuê bao phải trình qua nhiều thủ tục rất nhiêu khê. Thiết nghĩ, nên có quy định ngay cho việc xóa số điện thoại nếu vi phạm... Bên cạnh đó, lực lượng chức năng quyết liệt vào cuộc xử lý tận gốc vấn nạn này. Nếu quyết tâm thì không gì không thể làm được", BĐ B.Đ đề nghị.

Số điện thoại dán đầy ra đó. Truy ra tận ổ dễ mà. Việc gì phải phái người đi cạo chỗ này nó dán chỗ khác.

Nguyen Quang Tôi thấy vấn đề có khó gì đâu nhỉ? Công an kết hợp với nhà mạng, khi gọi tới (có ghi âm để làm bằng chứng) nếu nó xác nhận có cho vay là thu hồi số đó liền, để xem tụi nó mua được bao nhiêu sim rác để đối phó.

Andy Quách Học tập Singapore về triệt tiêu nạn vẽ bậy, quảng cáo bậy... gây mất thẩm mỹ dơ bẩn bằng hình phạt mang tính răn đe: phạt roi, lao động vệ sinh cưỡng chế, phạt tiền nặng... Có vậy kẻ xấu mới sợ, không dám làm.

Văn Thủy Không chỉ vay tiền nhanh, mà còn rất nhiều tờ dán quảng cáo hút bồn cầu kích thước nhỏ dán lên cửa, tường nhiều nhà trong hẻm, gây bức xúc cho người dân. Mong cơ quan kiểm tra phạt nặng.

Xuan Nhi

"Bao nhiêu vụ án lớn, nhỏ dù phức tạp đến đâu thì công an cũng điều tra ra được. Vậy tại sao không sử dụng nghiệp vụ điều tra, từ những số điện thoại quảng cáo này để truy tìm ra các đầu mối cho vay nặng lãi?", BĐ Xuan Vinh ý kiến.

BĐ Phu Nguyen đề xuất: "Phạt theo các quy định của pháp luật hiện hành với người dán quảng cáo, người thuê dán quảng cáo gây bẩn, mất mỹ quan TP. Phạt cắt số điện thoại dán quảng cáo vĩnh viễn. Phạt người dán quảng cáo lao động công ích đi tháo dỡ, cạo rửa các tờ dán quảng cáo trên tường, cột điện trong một tháng cho lần đầu. Các lần tái phạm thì nhân lên…".

"Ở địa phương nào trên địa bàn TP còn thấy các tờ giấy lớn, nhỏ được dán ở mọi ngóc ngách với nội dung vay tiền nhanh, hỗ trợ tài chính (một hình thức của "tín dụng đen", cho vay nặng lãi)... thì chính quyền địa phương đó quản lý không tốt, cần xử lý người đứng đầu địa phương đó", BĐ Trung Nghĩa thẳng thắn.