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Xôn xao clip nam thanh niên mặc trang phục dân quân tự vệ lái xe bốc đầu
Video Thời sự

Xôn xao clip nam thanh niên mặc trang phục dân quân tự vệ lái xe bốc đầu

Trần Cường
Trần Cường

Cảnh sát đã lập biên bản hàng loạt lỗi đối với nam thanh niên mặc trang phục dân quân tự vệ điều khiển xe máy bốc đầu trên đường.

Sáng 18.6.2026, Cục CSGT Bộ Công an cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa lập biên bản hàng loạt lỗi vi phạm đối với người mặc trang phục dân quân tự vệ lái xe máy bốc đầu trên đường.

Xôn xao clip nam thanh niên mặc trang phục dân quân tự vệ lái xe bốc đầu

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện trường hợp một nam thanh niên mặc trang phục dân quân tự vệ điều khiển xe mô tô thực hiện hành vi chạy xe bằng một bánh trên đường giao thông, gây mất trật tự, an toàn giao thông và tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Vào cuộc xác minh, cảnh sát xác định người lái xe bốc đầu là nam thanh niên 19 tuổi (trú phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai).

Nam thanh niên mặc trang phục dân quân tự vệ lái xe bốc đầu bị tịch thu phương tiện- Ảnh 1.

Nam thanh niên mặc trang phục dân quân tự vệ lái xe bốc đầu trên đường

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

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