Nam thanh niên mặc trang phục dân quân tự vệ lái xe bốc đầu bị tịch thu phương tiện

Sáng 18.6, Cục CSGT Bộ Công an cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa lập biên bản hàng loạt lỗi vi phạm đối với người mặc trang phục dân quân tự vệ lái xe máy bốc đầu trên đường.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện trường hợp một nam thanh niên mặc trang phục dân quân tự vệ điều khiển xe mô tô thực hiện hành vi chạy xe bằng một bánh trên đường giao thông, gây mất trật tự, an toàn giao thông và tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Nam thanh niên mặc trang phục dân quân tự vệ lái xe bốc đầu trên đường ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vào cuộc xác minh, cảnh sát xác định người lái xe bốc đầu là T.H.Q (19 tuổi, trú P.Văn Phú, Lào Cai).

Ngày 15.6, sau khi thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Ban Chỉ huy quân sự P.Văn Phú, H.A đã lái xe máy biển số 21E1-XXX.XX và thực hiện hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh (bốc đầu) trên tuyến đường Lạc Long Quân (P.Văn Phú).

Quá trình làm việc, cảnh sát xác định H.A chưa có giấy phép lái xe. Đáng chú ý, vào tháng 12.2025, H.A đã bị xử phạt hành chính về hành vi bốc đầu xe máy và bị tịch thu phương tiện.



Xôn xao clip nam thanh niên mặc trang phục dân quân tự vệ lái xe bốc đầu

Vụ việc này, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã lập biên bản đối với H.A về các lỗi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe, xe không có gương chiếu hậu bên trái, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc còn hiệu lực.

Với các lỗi trên, H.A bị phạt tổng cộng 5,75 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Cục CSGT khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên không lái xe bốc đầu, lạng lách, đánh võng hoặc các hành vi nguy hiểm khác trên đường.

Cục CSGT khẳng định, những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân và người tham gia giao thông khác.