Thời sự

Xôn xao clip nhóm người đánh, dùng đá đập đầu 2 nam thanh niên ở TP.HCM

Trần Kha
Trần Kha
27/11/2025 11:12 GMT+7

Một đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh 2 nam thanh niên bị nhóm người vây đánh, đấm đá túi bụi vào mặt, thậm chí dùng đá đập đầu nạn nhân gây bức xúc.

Ngày 27.11, Công an xã Hóc Môn (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ 2 nam thanh niên bị nhóm người vây đánh trên đường Song Hành.

Xôn xao clip nhóm người đánh, dùng đá đập đầu 2 nam thanh niên ở TP.HCM- Ảnh 1.

Nam thanh niên bị nhóm người vây đánh

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người (khoảng 4 - 5 người) vây đánh 2 nam thanh niên trên đường Song Hành, xã Hóc Môn, TP.HCM.

Nhóm người dùng tay, chân đấm đá liên tục vào mặt 2 nam thanh niên. Khi nạn nhân ngã nằm trên đường, nhóm người dùng chân đạp, đá vào mặt thậm chí dùng đá đập đầu nạn nhân. Vừa đánh nhóm người vừa hô lớn: "Mày tin tao chôn mày ở đây luôn không?".

Người dân tại khu vực cho biết, sự việc xảy ra vào hơn 23 giờ tối 26.11. Khi đó, nghe tiếng la ó, người dân mở cửa nhà nhìn ra ngoài đường thì thấy có 2 xe máy ngã trên đường. Cùng lúc đó, nhóm người lao vào đánh 2 nam thanh niên.

"Chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân vì sao 2 nam thanh niên bị nhóm người vây đánh. Không biết mâu thuẫn gì nhưng hành vi đánh người, dùng đá đập đầu nạn nhân là không thể chấp nhận", một người dân khu vực cho biết.

Xôn xao clip nhóm người đánh, dùng đá đập đầu 2 nam thanh niên ở TP.HCM- Ảnh 2.

Công an trích xuất camera an ninh nhà dân làm rõ vụ đánh người

ẢNH: TRẦN KHA

Hơn 10 giờ ngày 27.11, Công an xã Hóc Môn vẫn đang trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra, truy xét, làm rõ nguyên nhân.

Khám phá thêm chủ đề

