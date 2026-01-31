Xôn xao hình ảnh nữ diễn viên đi làm thuê với thu nhập 25.000 đồng/giờ

Tập 4 Đệ nhất mưu sinh lên sóng, gây chú ý bởi sự góp mặt của 2 nữ khách mời gồm Nguyên Thảo và Tín Nguyễn. Vừa xuất hiện, bộ đôi đã bị cuốn vào guồng quay mưu sinh cùng Huy Khánh và Ma Ran Đô.

Nguyên Thảo và dàn nghệ sĩ làm gì trong 'Đệ nhất mưu sinh'?

Cơ hội đến nhanh khi cả đoàn xin được việc tại một ruộng lác đang mùa thu hoạch. Nguyên Thảo và Tín Nguyễn đảm nhận phần việc giũ, bó lác. Hai nữ diễn viên nhanh chóng nhập hội "bà tám" cùng các chị em lao động trên ruộng, tạo nên nhịp lao động rộn ràng.

Trong khi đó, Ma Ran Đô được giao vác bó lác, phần việc "ăn sức" nhất. Dù có ngoại hình cao to nhưng công việc lần này cũng khiến nam diễn viên Tử chiến trên không thấm thía hơn sự nặng nhọc của những người lao động chân tay.

Dàn diễn viên hòa nhập với cuộc sống lao động của người dân ẢNH: NSX

Phía bên kia, Huy Khánh vào chung nhóm phát lác cùng các anh. Dưới sự hướng dẫn của những nhà nông lành nghề, nam diễn viên nhanh chóng làm quen với cái phản và cù nèo - hai dụng cụ quen thuộc của người miền Tây. Công việc nhìn đơn giản nhưng đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và tập trung cao độ để tránh chấn thương.

Quá trình làm việc của các nghệ sĩ khiến bức tranh lao động dần hiện rõ. Lác bán theo ký, được khoảng 16.000 đồng. Một công ruộng hơn 1.000 m² thu được khoảng 600 kg, sau 3 - 4 tháng chăm sóc cùng rất nhiều nhân lực, mang về thu nhập chưa tới 10 triệu đồng. Vất vả là vậy nhưng người dân không ai than phiền. Họ “lấy công làm lời”, còn san sẻ cho nhau bằng cách đổi công như nhà này gặt thì nhà kia sang phụ, đến lượt mình lại được giúp.

Mỗi giờ làm việc, các nghệ sĩ nhận chưa đến 19.000 đồng, chủ ruộng làm tròn thành 20.000 đồng. Sau đó, mọi người bắt đầu bữa cơm trưa ngoài trời, ăn bằng cà mên như những nông dân thực thụ. Giờ nghỉ trưa, Nguyên Thảo và Tín Nguyễn mới “vỡ lẽ” những chiến tích của Lê Nam. Theo đàn em, nam diễn viên không hề là một "lão làng" mà thực chất là “báo thủ” chuyên gây nợ.

Nguyên Thảo tất bật với công việc, song bị đồng nghiệp "kể xấu" ẢNH: NSX

Buổi chiều, cả đoàn tiếp tục lên đường tìm kiếm công việc mới. Tại một vườn hoa tết, Huy Khánh xin việc cho mình và Tín Nguyễn. Thế nhưng, khi Ma Ran Đô và Nguyên Thảo bước vào, chủ vườn lập tức “chốt đơn” hai người vì trông “lực”, có sức làm hơn. Ma Ran Đô được giao việc trộn, xúc đất với mức 30.000 đồng/giờ còn Nguyên Thảo cột khung chậu hoa, nhận 25.000 đồng/giờ. Trong quá trình làm việc, nữ diễn viên bị đồng nghiệp “tố” đi làm thuê nhưng đeo “hột xoàn” lấp lánh.

Phía bên kia, Huy Khánh và Tín Nguyễn lại bất ngờ “trúng mánh” nhờ bị chủ vườn hoa tết từ chối. Từ ý định xin hái mướp, cả hai chớp cơ hội chuyển hướng sang xin bán ổi phụ. Ổi ban đầu có giá 10.000 đồng/kg, Huy Khánh nâng mức giá lên thành 20.000 đồng/kg, cơ hội sinh lời mở ra ngay trước mắt. Khả năng buôn bán của Huy Khánh phát huy trọn vẹn khiến Tín Nguyễn không khỏi ngỡ ngàng. Chỉ trong thời gian ngắn, 77 kg ổi được bán sạch, hai anh em còn tự mua thêm 3 kg làm quà.

Ma Ran Đô tập múa lân để kiếm thêm thu nhập ẢNH: NSX

Trở thành “nhà giàu bất đắc dĩ”, Huy Khánh hào phóng thuê Nguyên Thảo đấm bóp. Từ mức giá 350.000 đồng, anh trả xuống còn 50.000 đồng cho 10 phút. Tuy nhiên con số vẫn khiến nữ diễn viên hào hứng gật đầu vì tương đương hai tiếng làm vườn hoa. Ma Ran Đô cũng tranh thủ kiếm thêm khi đấm bóp cho Tín Nguyễn để có thêm thu nhập.

Sáng hôm sau, Huy Khánh và Ma Ran Đô dậy sớm đi múa lân mừng khai trương, mang về 170.000 đồng tiền công và thêm tiền lì xì từ gia chủ. Trên đường về, Huy Khánh dẫn Ma Ran Đô ghé thăm tiệm vàng của ân nhân, nơi từng gặp vị “thần tài” ở tập 1. Và tại đây, ca sĩ Will bất ngờ xuất hiện và chính thức nhập cuộc, hứa hẹn mang đến nhiều tình tiết bất ngờ trong tập 5.