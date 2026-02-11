Xót xa trước tình trạng sức khỏe hiện tại của ca sĩ Tô Thanh Phương

Bà Ngọc Được luôn túc trực chăm sóc từ khi ca sĩ Tô Thanh Phương lâm bệnh

Ảnh: Thanh Đông

Mới đây, nhóm Ngũ long du ký của nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung đã đến thăm và gửi gạo, nhu yếu phẩm cho vợ chồng ca sĩ Tô Thanh Phương. Nhiều năm qua, nam ca sĩ phải chống chọi với bệnh Parkinson nặng. Ngoài ra, ông còn bị thận, tim mạch, teo não và thị lực gần như suy giảm hoàn toàn.

Theo đoạn clip được nhóm Ngũ long du ký đăng tải, sức khỏe ca sĩ Tô Thanh Phương suy yếu, phần lớn thời gian ông phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều do vợ túc trực chăm sóc. Đến thăm và chứng kiến hoàn cảnh của đồng nghiệp, Phương Dung không khỏi xót xa: "Ôi thương quá, xót qua quá, cả hai vợ chồng đều khổ".

Tô Thanh Phương chống chọi bệnh Parkinson, cuộc sống nhiều khó khăn

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, bà Lâm Ngọc Được - vợ ca sĩ Tô Thanh Phương cho biết thời gian qua, bệnh tình của ông trở nặng, thường xuyên rơi vào trạng thái ảo giác, tâm lý cũng không ổn định. "Ban ngày thì ông ấy chỉ nằm một chỗ, không nói năng gì. Nhưng buổi tối thì ông thường bị ảo giác, hay la hét, lúc khóc lúc cười không bình thường, nhiều lúc vung tay đánh, đá tôi. Ông ấy gần như bị lẫn rồi, không thể tự ăn uống, vệ sinh cá nhân mà phải luôn có người túc trực. Bác sĩ nói bệnh này không thể chữa khỏi, tình trạng chỉ ngày càng tệ hơn", bà Ngọc Được chia sẻ tình hình sức khỏe của chồng.

Vợ ca sĩ Tô Thanh Phương nghẹn ngào chia sẻ về tình hình sức khỏe của chồng Ảnh: Chụp màn hình

Theo vợ ca sĩ Tô Thanh Phương, trước đây cuộc sống gia đình khá ổn định. Tuy nhiên, từ khi ông lâm bệnh và phải dừng ca hát, chi phí điều trị kéo dài đã đẩy gia đình vào cảnh khó khăn. Trong thời gian chống chọi bệnh tật, nam ca sĩ từng suy sụp tinh thần, nhiều lần nghĩ quẩn. Vợ chồng ca sĩ có một người con gái, đã lập gia đình, cuộc sống không mấy khá nên không giúp được gì cho ba mẹ.

Hiện gia đình nam ca sĩ sinh năm 1961 sống trong một căn hộ tại chung cư Ngô Gia Tự, phường Vườn Lài (TP.HCM). Ông được thăm khám, kê đơn và điều trị theo chế độ bảo hiểm y tế. Tuy vậy, ngoài số thuốc được cấp, bà Ngọc Được vẫn mua thêm thuốc bên ngoài để hỗ trợ điều trị. Khi thông tin bệnh tình của nam ca sĩ được chia sẻ, nhiều nghệ sĩ như Phi Phụng, Phương Dung và các nghệ sĩ khác có hỗ trợ tiền, gạo, nhu yếu phẩm cho gia đình.

Hình ảnh ca sĩ Tô Thanh Phương thời hoàng kim Ảnh: T.L

Bà Ngọc Được tâm sự, bản thân hầu như chỉ quanh quẩn ở nhà để chăm sóc chồng, không có điều kiện đi làm kiếm thu nhập. Bệnh tình khiến nam ca sĩ thay đổi tính nết, có lúc mất kiểm soát hành vi, khiến việc chăm sóc càng thêm vất vả. Hằng tháng, bà đưa ca sĩ Tô Thanh Phương đến Bệnh viện Nguyễn Trãi khám, lấy thuốc về uống. Gần đây, khi đưa ông đi khám, bác sĩ yêu cầu phải đi chụp não để chẩn đoán chính xác hơn. "Chồng tôi bệnh mười mấy năm rồi, não cũng teo dần, chi phí điều trị vượt ngoài khả năng. Giờ tôi chỉ biết tới đâu hay tới đó chứ không còn cách nào", vợ ca sĩ Tô Thanh Phương xúc động nói.