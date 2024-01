Xu hướng âm nhạc của sự kết hợp

Kết hợp với nghệ sĩ quốc tế

Trong năm qua, sự kết hợp giữa Đức Phúc và nhóm nhạc 911 của Anh đã giúp ca khúc I do (Em đồng ý) đạt hơn 60 triệu lượt xem trên YouTube. Trước đó, Sơn Tùng M-TP kết hợp rapper Mỹ Snoop Dogg trong ca khúc Hãy trao cho anh. Vũ và Lukas Graham có tác phẩm chung Happy for You. Một số nghệ sĩ Việt khác cũng có những sự kết hợp với nghệ sĩ nước ngoài như Hà Anh Tuấn với huyền thoại âm nhạc Nhật Bản Kitaro, Wren Evans và "quái vật nhạc số" Zion.T (Hàn Quốc), Soobin Hoàng Sơn với Ji Yeon của nhóm T-ara... Việc kết hợp với nghệ sĩ quốc tế không chỉ nâng tầm nhạc Việt, giao thoa âm nhạc nước nhà và thế giới, mà còn là một chiến lược giúp bài hát trở nên lan tỏa hơn.