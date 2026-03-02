Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xu hướng đào tạo liên ngành, xuyên ngành: Học ngành nào để không thất nghiệp?
Video Giáo dục

Xu hướng đào tạo liên ngành, xuyên ngành: Học ngành nào để không thất nghiệp?

Yến Thi
Yến Thi
02/03/2026 21:00 GMT+7

Trong chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức tại Trường THPT Trương Định (tỉnh Đồng Tháp), PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính-Marketing, chia sẻ về xu hướng liên ngành, xuyên ngành trong đào tạo ĐH hiện nay.

Theo PGS-TS Lê Trung Đạo, đào tạo liên ngành, xuyên ngành là sự kết hợp kiến thức của 2 lĩnh vực trong giải quyết bài toán thực tiễn của xã hội. Với cách thức đào tạo này, sinh viên ra trường nhanh chóng bắt kịp những thay đổi thực tiễn hiện nay, dễ dàng tìm việc làm.

Xu hướng đào tạo liên ngành, xuyên ngành: Học ngành nào để không thất nghiệp? - Ảnh 1.

Thạc sĩ Hoàng Thanh Tú, Phó trưởng phòng Thông tin-truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết xu thế hiện nay không chỉ liên ngành, xuyên ngành mà còn liên trường, ví dụ công nghệ giáo dục hiện được kết hợp giữa Trường ĐH Khoa học tự nhiên và Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn. Sinh viên không cần phải lo ngại về việc học các ngành này sẽ bị giới hạn kiến thức.

Các trường chọn lọc các học phần thực sự cần thiết nhằm trang bị đầy đủ kiến thức cho sinh viên để khi ra trường đạt chuẩn đầu ra thích ứng với các vị trí việc làm trong xu thế mới. Với những ngành học liên ngành, xuyên ngành, sinh viên có cơ hội tham gia nhiều vị trí công việc khác nhau. Công nghệ có thể thay đổi trong nay mai nhưng tư duy của con người sẽ theo chúng ta xuyên suốt quá trình làm nghề.

Xu hướng đào tạo liên ngành, xuyên ngành: Học ngành nào để không thất nghiệp?

Tin liên quan

Chỉ có 15 nguyện vọng xét tuyển, thí sinh nên đăng ký ra sao để ‘chắc suất’?

Chỉ có 15 nguyện vọng xét tuyển, thí sinh nên đăng ký ra sao để ‘chắc suất’?

Trong chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức tại Trường THPT Trương Định (tỉnh Đồng Tháp), tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, nêu những điểm mới thí sinh cần đặc biệt lưu ý về tuyển sinh năm nay, đặc biệt là về nguyện vọng xét tuyển.

Đại học thời đại số: Bức tranh ngành học đang thay đổi ra sao?

Khám phá thêm chủ đề

Liên ngành xuyên ngành tuyển sinh 2026 Tư vấn mùa thi đào tạo liên ngành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận