Xu hướng đào tạo liên ngành, xuyên ngành: Học ngành nào để không thất nghiệp?

Theo PGS-TS Lê Trung Đạo, đào tạo liên ngành, xuyên ngành là sự kết hợp kiến thức của 2 lĩnh vực trong giải quyết bài toán thực tiễn của xã hội. Với cách thức đào tạo này, sinh viên ra trường nhanh chóng bắt kịp những thay đổi thực tiễn hiện nay, dễ dàng tìm việc làm.

Thạc sĩ Hoàng Thanh Tú, Phó trưởng phòng Thông tin-truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết xu thế hiện nay không chỉ liên ngành, xuyên ngành mà còn liên trường, ví dụ công nghệ giáo dục hiện được kết hợp giữa Trường ĐH Khoa học tự nhiên và Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn. Sinh viên không cần phải lo ngại về việc học các ngành này sẽ bị giới hạn kiến thức.

Các trường chọn lọc các học phần thực sự cần thiết nhằm trang bị đầy đủ kiến thức cho sinh viên để khi ra trường đạt chuẩn đầu ra thích ứng với các vị trí việc làm trong xu thế mới. Với những ngành học liên ngành, xuyên ngành, sinh viên có cơ hội tham gia nhiều vị trí công việc khác nhau. Công nghệ có thể thay đổi trong nay mai nhưng tư duy của con người sẽ theo chúng ta xuyên suốt quá trình làm nghề.