Xu hướng y học hiện đại

PGS-TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết trong giai đoạn đầu, trung tâm tập trung điều trị các bệnh lý cơ xương khớp, đặc biệt là thoái hóa khớp và đau khớp mạn tính - những vấn đề phổ biến, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày. Các phương pháp hỗ trợ tái tạo như huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) được triển khai theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Bên cạnh đó, trung tâm phát triển lĩnh vực da liễu - thẩm mỹ y học với các kỹ thuật trẻ hóa da, điều trị sẹo, rụng tóc, do BS chuyên khoa trực tiếp thăm khám và theo dõi. Hoạt động tư vấn, điều trị phẫu thuật hàm mặt, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cũng được chú trọng, cùng với tư vấn về các chế phẩm tế bào gốc tại Nhật Bản, có sự tham gia của chuyên gia quốc tế.

Nhiều bệnh viện đã đầu tư hệ thống chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao, hiện đại để phục vụ công tác khám chữa bệnh ẢNH: DUY TÍNH

Theo TS-BS Trần Nguyên Ánh Tú, Trưởng khoa Da liễu - miễn dịch dị ứng, tái tạo y học là lĩnh vực mới của y học hiện đại, không chỉ điều trị mà còn phục hồi và tái tạo mô tổn thương. Người cao tuổi thường gặp nhiều vấn đề do lão hóa da, mô và tế bào, thể hiện qua da mỏng, chậm lành vết thương, dễ loét, giảm đàn hồi và tăng sắc tố.

Các công nghệ tái tạo giúp kích thích sản sinh collagen, tăng tạo mạch máu, cải thiện khả năng phục hồi, từ đó giúp vết thương lành nhanh hơn, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng sống. Đồng thời, hỗ trợ điều trị các bệnh da mạn tính như loét tỳ đè, loét bàn chân đái tháo đường hoặc tổn thương do tuần hoàn kém, không chỉ chăm sóc bề mặt mà còn thúc đẩy phục hồi từ bên trong.

TS-BS Ánh Tú cho rằng trong tương lai, y học tái tạo sẽ trở thành một trụ cột của y học hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh già hóa dân số. Các tiến bộ như tái tạo da bằng kỹ thuật mô, nuôi cấy tế bào, điều trị sẹo và lão hóa bằng liệu pháp sinh học, hay ứng dụng AI để phân tích mô da, cá thể hóa điều trị đang được nghiên cứu. Mục tiêu cuối cùng không chỉ giúp con người sống lâu hơn mà còn sống khỏe mạnh hơn, với chất lượng cuộc sống tốt hơn.