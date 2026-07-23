Xử lý hàng loạt xe khách, xe tải nhờ dữ liệu giám sát hành trình

Theo Cục CSGT Bộ Công an, từ 0 - 7 giờ ngày 23.7, qua dữ liệu được truyền về Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, Cục CSGT đã tổng rà soát 168 phương tiện kinh doanh vận tải (xe khách, xe tải…) có dấu hiệu vi phạm. Qua đó đã chuyển thông tin 18 trường hợp (gồm 8 xe khách, 6 xe tải và 4 xe đầu kéo) đang di chuyển trên cao tốc cho các đội tuần tra thuộc Cục CSGT để kiểm tra.

Kết quả đã xử lý 4 trường hợp vi phạm.

Qua dữ liệu truyền về từ thiết bị giám sát trên xe kinh doanh vận tải, lực lượng CSGT đã phát hiện nhiều phương tiện vi phạm ẢNH: MINH NHẬT

Trong đó có 2 trường hợp điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc theo quy định; 2 trường hợp vi phạm khác gồm lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không hoạt động và không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã lập 4 biên bản đối với chủ phương tiện là doanh nghiệp về hành vi giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm theo quy định.

Theo đại diện Cục CSGT, qua dữ liệu hệ thống, cơ quan này cũng đã phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu vi phạm điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc của lái xe, đang tiến hành xác minh và gửi thông báo vi phạm cho doanh nghiệp, lái xe.

Đại diện Cục CSGT cho hay, khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình và camera trên phương tiện tại Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát xử lý vi phạm và điều hành giao thông thuộc Cục CSGT là việc làm thường xuyên, liên tục để chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của lái xe và phương tiện kinh doanh vận tải.