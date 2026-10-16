Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm, ngăn ngừa những sai phạm tương tự

Sáng 16.10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Đại hội XIV đặt ra yêu cầu xây dựng Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu, đủ bản lĩnh, trí tuệ và uy tín lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị ẢNH: GIA HÂN

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với những thời cơ, vận hội lớn, đồng thời cũng phải giải quyết những nhiệm vụ rất nặng nề, chưa từng có tiền lệ. Việc hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số, xác lập mô hình phát triển mới… đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng hoạch định đường lối, chủ trương, năng lực tổ chức thực hiện và hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, muốn lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược đã đề ra, trước hết Đảng phải tiếp tục đổi mới chính mình, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu, thật sự ngang tầm với trọng trách lịch sử trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng thẳng thắn chỉ rõ, bên cạnh những thành tựu rất quan trọng đạt được qua các nhiệm kỳ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn còn những hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu.

Công tác đánh giá, lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ còn những bất cập. Tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, không dám quyết định, không dám hành động vẫn diễn ra ở một bộ phận cán bộ, làm chậm công việc, lãng phí nguồn lực và bỏ lỡ cơ hội phát triển.

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương, những vấn đề đó đòi hỏi công tác xây dựng Đảng phải có bước phát triển mới, không chỉ tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm, mà còn phải chủ động xây dựng năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền theo hướng khoa học, dân chủ, hiện đại, hiệu quả.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện những nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, Hội nghị Trung ương 4 đã thống nhất ban hành đồng thời 3 nghị quyết lớn về xây dựng Đảng.

Chỉnh đốn Đảng không chỉ xử lý cái sai, mà phát huy cái đúng

Đề cập đến Nghị quyết 31 tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, theo ông Nguyễn Duy Ngọc, nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của Đảng, coi đây là yêu cầu thường xuyên, xuất phát từ chính nhu cầu phát triển của Đảng là tư tưởng rất quan trọng của nghị quyết.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ được đặt ra khi có hạn chế, khuyết điểm hoặc khi xuất hiện những vấn đề phức tạp, mà phải trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng những nhiệm kỳ qua cho thấy, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là phải nhận diện, khắc phục những nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh vi phạm.

“Từ mỗi vụ việc phải rút ra được những vấn đề về cơ chế, chính sách, quản lý cán bộ và kiểm soát quyền lực để hoàn thiện, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Không chỉ xử lý sai phạm đã xảy ra mà phải ngăn ngừa nguy cơ tái diễn những sai phạm tương tự”, ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ tham dự hội nghị ẢNH: GIA HÂN

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Duy Ngọc, phải tạo được môi trường trong đó cái đúng, cái tốt được khuyến khích, bảo vệ và phát huy; những biểu hiện lệch lạc, suy thoái được nhận diện, uốn nắn kịp thời; sai phạm phải được xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Về Nghị quyết số 29 tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới, đã kế thừa, phát triển những quan điểm, chủ trương của Nghị quyết số 28, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới phù hợp với mô hình tổ chức hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Coi trọng phát hiện, trọng dụng nhân tài

Đặc biệt, công tác cán bộ cũng được đặt ra tại Nghị quyết số 30 về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, thực tiễn cho thấy, cùng một chủ trương, cùng một cơ chế, chính sách, nhưng có nơi thực hiện rất tốt, có nơi lại trì trệ, kéo dài. Sự khác biệt nhiều khi không nằm ở chủ trương, mà ở năng lực, trách nhiệm và bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu.

Về đánh giá cán bộ, ông Nguyễn Duy Ngọc lấy ví dụ, cùng là người đứng đầu một địa phương, nhưng một người được giao địa bàn thuận lợi, có nguồn lực lớn, còn người khác phụ trách địa bàn khó khăn, nhiều tồn đọng. Không thể chỉ so sánh các chỉ tiêu tuyệt đối để kết luận ai làm tốt hơn.

Phải đánh giá người nào giải quyết được những việc khó, tạo ra chuyển biến thực chất… Hoặc một cán bộ nhiều năm liên tục được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng khi giao việc khó thì chậm quyết định, đùn đẩy trách nhiệm, không tạo ra sản phẩm cụ thể. “Nếu vẫn tiếp tục đánh giá tốt theo cách cũ thì việc đánh giá đó chưa phản ánh đúng năng lực và mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đánh giá cán bộ phải phân biệt được người làm tốt với người làm chưa tốt, người thực sự dám làm với người chỉ làm tròn quy trình, người có đóng góp thực chất với người có thành tích chủ yếu trên báo cáo", ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Quan trọng hơn, kết quả đánh giá phải được sử dụng thực chất trong đào tạo, bố trí, sử dụng, đề bạt, trọng dụng hoặc thay thế cán bộ; không để đánh giá là một việc, sử dụng cán bộ lại là việc khác.

Bộ Chính trị đã thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung Quyết định 366 để cụ thể hóa, triển khai đồng bộ các quan điểm, tư tưởng nêu trên, thống nhất thực hiện Quy định mới về đánh giá cán bộ từ 1.1.2027.

Cạnh đó, đổi mới cơ chế phát hiện, tạo nguồn, lựa chọn và sử dụng cán bộ theo hướng rộng mở, thực chất hơn; đặc biệt coi trọng phát hiện, trọng dụng nhân tài.