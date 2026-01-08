Xử lý người đăng video AI cưỡi trăn khổng lồ bơi ở hồ Hoàn Kiếm

Tối 8.1, Công an Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Hà Nội vừa xử lý một trường hợp sử dụng công nghệ AI, đăng tải video clip sai sự thật về di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của Hà Nội.

Theo Công an Hà Nội, ngày 25.12.2025, PA05 Công an Hà Nội phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải video có tiêu đề "Truyền nhân Lạc Long Quân đây rùi", trong đó có hình ảnh một người ngồi trên một con trăn khổng lồ bơi trên mặt hồ Hoàn Kiếm.

Bài đăng sai sự thật trên mạng xã hội gây hoang mang ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

PA05 Công an Hà Nội xác định chủ tài khoản đăng thông tin trên là N.H.A (50 tuổi, trú P.Thanh Xuân, Hà Nội) và mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ông A. khai nhận đã sử dụng điện thoại tạo video AI có hình ảnh của mình ngồi trên con trăn bơi trên hồ Hoàn Kiếm với mục đích "câu like", "câu view".

Ông A. đã nhận thức việc đăng tải video AI có nội dung trên là sai sự thật, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh Hà Nội và cam kết không tái phạm.

Lực lượng an ninh mạng làm việc với ông A. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

PA05 Công an Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức trong việc nhận diện các sản phẩm từ AI có nội dung xuyên tạc, giả mạo để kịp thời ngăn chặn, tuyệt đối không chia sẻ, bình luận.

PA05 Công an Hà Nội cũng nghiêm cấm sử dụng AI để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền thông tin sai sự thật; giả mạo danh tính nhằm vu cáo, lừa đảo, xâm phạm quyền lợi người dân hoặc gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.