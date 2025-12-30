Xử lý người vứt rác xuống kênh cầu Ông Bé

Ngày 29.12, UBND xã Bình Hưng cho biết lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với người đàn ông có hành vi vứt rác xuống kênh cầu Ông Bé.

Theo đó, lúc 14 giờ 30 phút ngày 26.12, trong lúc tuần tra, Trưởng ấp 43 và Trưởng ấp 47 xã Bình Hưng phát hiện ông N.H.C (ở phường Tân Quy) ném 1 túi rác sinh hoạt xuống kênh Cầu Ông Bé. Hai trưởng ấp đã kịp thời báo cho Phòng Kinh tế xã Bình Hưng phối hợp để xử lý ông C.

Ngoài ra, tháng 9.2025, UBND xã cũng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.V.P với hành vi tương tự.

Liên quan vụ việc này, sáng 29.12, sau lễ chào cờ đầu tuần, UBND xã Bình Hưng đã trao tặng giấy khen đột xuất 2 cá nhân là bà Lê Thị Tiệp (Bí thư chi bộ, Trưởng ấp 43) và ông Đoàn Quốc Phong (Bí thư chi bộ, Trưởng ấp 47), đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuần tra, phối hợp xử lý hành vi vứt rác không đúng nơi quy định tại khu vực cầu Ông Bé (ấp 43, xã Bình Hưng).

Trước đó, Báo Thanh Niên đưa tin, người dân sống quanh khu vực đường Nguyễn Văn Linh (đoạn giao với đường 9A, khu dân cư Him Lam) và cầu Ông Bé, thuộc xã Bình Hưng thường xuyên sống trong cảnh hôi thối do nạn đổ trộm rác thải.

Tại khu vực cầu Ông Bé, rác thải đủ loại từ rác sinh hoạt đến xà bần chất thành đống cao từ 4 - 5 m, tràn từ lòng kênh lên đến tận lan can cầu, gây ách tắc dòng chảy và bốc mùi nồng nặc.

Trước đó, người dân phản ánh, rác thải tràn ngập bên hông cầu Ông Bé và tràn xuống lòng kênh ẢNH: TRẦN KHA

Ông Phạm Văn Tùng, Phó giám đốc Công ty Đô thị xanh (nhà thầu của Phú Mỹ Hưng), cho biết trước đây tần suất thu gom rác tại đường Nguyễn Văn Linh là 1 lần/tuần, nhưng nay đã phải tăng lên 2 lần/tuần mà vẫn không xuể.

Đáng chú ý, các nhân viên trực tiếp quét dọn trên tuyến đường này khi phát hiện người vứt rác đến nhắc nhở còn bị đe dọa.

Những ngày qua, lực lượng chức năng đã huy động phương tiện tiến hành thu gom rác tại khu vực cầu Ông Bé đem đi xử lý. Ngoài ra, hàng rào sắt cũng được lắp cao ở lan can cầu Ông Bé, ngăn tình trạng vứt rác xuống kênh.

Lãnh đạo xã Bình Hưng khẳng định thời gian tới, xã sẽ rà soát lại hệ thống camera khu vực này để phạt nguội các hành vi xả rác bừa bãi. Đối với những vị trí chưa có camera, xã sẽ xem xét trang bị thêm hoặc tận dụng camera từ các doanh nghiệp, hộ dân lân cận làm cơ sở xử lý.

Đặc biệt, UBND xã Bình Hưng cũng sẽ thực hiện chế độ khen thưởng "nóng" cho các lực lượng và người dân phát hiện, cung cấp thông tin chính xác về các đối tượng đổ trộm rác để xử lý nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng địa phương xanh - sạch - đẹp.