Xử lý thanh niên 19 tuổi 'thích thể hiện' bốc đầu xe trên đường

Ngày 6.12, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa phối hợp Công an phường Phước Long lập biên bản xử lý nam thanh niên chở theo người bạn, cả 2 không đội nón bảo hiểm, bốc đầu xe trên đường.

Trước đó, ngày 4.12, từ clip do người dân cung cấp về việc 2 nam thanh niên có hành vi bốc đầu xe máy, gây mất an toàn giao thông, Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp Công an phường Phước Long tiến hành xác minh, xác định Đ.H.P (19 tuổi, ngụ phường Phước Bình) là người cầm lái.

Không đội nón bảo hiểm, 2 thanh niên bốc đầu xe trên đường ẢNH: CẮT CLIP

Cụ thể, trưa ngày 4.12, Đ.H.P điều khiển xe máy biển số 93K1-106.xx, chở theo một nam thanh niên, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm đi trên đường ĐT.741, đoạn qua phường Phước Long. Quá trình lưu thông, Đ.H.P nhiều lần bốc đầu, nẹt pô và lái xe với hành vi nguy hiểm, gây mất an toàn cho các phương tiện đi cùng chiều.

Tại cơ quan công an, Đ.H.P đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và cho biết đã nhận thức được hành vi "thích thể hiện" của mình là sai, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đội CSGT đường bộ số 4 lập biên bản xử lý ẢNH: H.G

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt đối với Đ.H.P với các lỗi: điều khiển xe bằng một bánh; không đội mũ bảo hiểm; chở người không đội mũ bảo hiểm; không có giấy phép lái xe và không xuất trình được giấy đăng ký xe. Đồng thời, tạm giữ xe theo quy định.

Đáng chú ý, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe bằng 1 bánh của Đ.H.P có thể bị tịch thu phương tiện.