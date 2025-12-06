Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Xử lý thanh niên 19 tuổi 'thích thể hiện' bốc đầu xe trên đường

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
06/12/2025 09:50 GMT+7

Nam thanh niên không đội nón bảo hiểm, bốc đầu xe trên đường ĐT.741 vừa bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai lập biên bản xử lý.

Ngày 6.12, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa phối hợp Công an phường Phước Long lập biên bản xử lý nam thanh niên chở theo người bạn, cả 2 không đội nón bảo hiểm, bốc đầu xe trên đường.

Trước đó, ngày 4.12, từ clip do người dân cung cấp về việc 2 nam thanh niên có hành vi bốc đầu xe máy, gây mất an toàn giao thông, Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp Công an phường Phước Long tiến hành xác minh, xác định Đ.H.P (19 tuổi, ngụ phường Phước Bình) là người cầm lái.

Thanh niên 19 tuổi 'thích thể hiện' bốc đầu xe trên đường…và cái kết - Ảnh 1.
Thanh niên 19 tuổi 'thích thể hiện' bốc đầu xe trên đường…và cái kết - Ảnh 2.
Thanh niên 19 tuổi 'thích thể hiện' bốc đầu xe trên đường…và cái kết - Ảnh 3.

Không đội nón bảo hiểm, 2 thanh niên bốc đầu xe trên đường

ẢNH: CẮT CLIP

Cụ thể, trưa ngày 4.12, Đ.H.P điều khiển xe máy biển số 93K1-106.xx, chở theo một nam thanh niên, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm đi trên đường ĐT.741, đoạn qua phường Phước Long. Quá trình lưu thông, Đ.H.P nhiều lần bốc đầu, nẹt pô và lái xe với hành vi nguy hiểm, gây mất an toàn cho các phương tiện đi cùng chiều.

Tại cơ quan công an, Đ.H.P đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và cho biết đã nhận thức được hành vi "thích thể hiện" của mình là sai, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Thanh niên 19 tuổi 'thích thể hiện' bốc đầu xe trên đường…và cái kết - Ảnh 4.

Đội CSGT đường bộ số 4 lập biên bản xử lý

ẢNH: H.G

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt đối với Đ.H.P với các lỗi: điều khiển xe bằng một bánh; không đội mũ bảo hiểm; chở người không đội mũ bảo hiểm; không có giấy phép lái xe và không xuất trình được giấy đăng ký xe. Đồng thời, tạm giữ xe theo quy định.

Đáng chú ý, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe bằng 1 bánh của Đ.H.P có thể bị tịch thu phương tiện.

Tin liên quan

Bốc đầu xe máy trên đường phố, bị tịch thu phương tiện

Bốc đầu xe máy trên đường phố, bị tịch thu phương tiện

Chàng trai chở theo sau một cô gái thực hiện hành vi bốc đầu xe máy, bị người dân quay lại hình ảnh, phản ánh đến cơ quan chức năng.

Khám phá thêm chủ đề

bốc đầu xe trên đường Đồng Nai ĐT.741 CSGT lập biên bản giấy phép lái xe tịch thu xe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận