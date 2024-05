Xử lý trách nhiệm giao đất dự án điện đè lên vùng dự trữ khoáng sản quốc gia

Tại Phụ lục 2, TTCP cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ các sai phạm tại Kết luận số 1027 (Phụ lục 2 chỉ nói sai phạm tại Bình Thuận) đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận cung cấp toàn bộ hồ sơ các dự án nhà máy điện sai phạm mà kết luận của TTCP đã nêu để phục vụ điều tra.