Xử lý trường hợp đăng thông tin xuyên tạc, sai sự thật về cảnh sát giao thông

Ngày 6.4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông B.T.G (ở xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ông B.T.G làm việc với cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Trước đó, ngày 1.4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video clip do tài khoản B.T.G đăng tải, thể hiện vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 11 giờ 30 cùng ngày trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (ở xã Xuân Lộc), đồng thời kết luận nguyên nhân vụ tai nạn là do "lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã dùng gậy đập liên tiếp vào 2 người điều khiển xe gắn máy, gây nên hậu quả vụ tai nạn...".

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi bài viết này được đăng tải đã có rất nhiều trang cá nhân, hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội chia sẻ, phát tán clip và thêm thắt nội dung sai sự thật nhằm câu like, câu view... gây nên bức xúc trong dư luận. Số đối tượng chống đối chính trị đã lợi dụng bài viết và clip liên quan để xuyên tạc, công kích lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai.

Qua xác minh, PA05 xác định chủ tài khoản là ông B.T.G là người trực tiếp đăng tải đoạn video clip và bài viết trên mạng xã hội Facebook thông qua tài khoản cá nhân của mình.

Làm việc với lực lượng công an, ông B.T.G thừa nhận bản thân đăng tải bài viết có nội dung dựa trên suy đoán chủ quan của cá nhân, không có căn cứ thực tế, không kiểm soát bình luận trên bài viết của mình. Nhận thức được sai phạm của bản thân, ông B.T.G đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

PA05 khuyến cáo người dân cần kiểm tra nguồn tin từ các kênh chính thống trước khi chia sẻ, cung cấp thông tin lên không gian mạng; tuyệt đối không được chia sẻ, cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên không gian mạng.

Ngay cả những bình luận, chia sẻ đơn giản cũng có thể bị xem xét nếu chứa nội dung sai sự thật. Việc tuân thủ các quy định pháp luật không chỉ giúp người dân tránh được những rủi ro pháp lý mà còn góp phần xây dựng một không gian mạng văn minh, an toàn và lành mạnh cho tất cả mọi người.