Xử lý ùn ứ đăng kiểm: Vẫn phải chờ !

Nhiều tài xế đăng ký qua app đăng kiểm từ cuối tháng 3 nhưng tới tháng 4 mới có lịch hẹn.

Tài xế bối rối đăng ký kiểm định qua app

Sáng 30.3, lượng xe tải, xe đầu kéo xếp hàng chờ đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) 50-04V ở P.Cát Lái, TP.Thủ Đức (TP.HCM) vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt mà còn ùn ứ hơn trước. Đây đã là ngày thứ 5 liên tiếp PV Thanh Niên ghi nhận lượng xe xếp hàng dồn cục thành 2, 3 hàng từ đường Nguyễn Thị Định vào tận cổng TTKĐ, kéo dài gần 2 km. Anh Bùi Hoàng Ân, tài xế xe đầu kéo, ngụ tại H.Nhà Bè (TP.HCM), cho biết: "Tôi chờ đợi xếp hàng từ sáng sớm, nhìn lượng xe xếp hàng mà ngán quá, xếp 2 hàng kéo dài dằng dặc, nhích từng chút, không biết khi nào mới đến lượt mình". Tại TTĐK này vừa kiểm định cho xe cá nhân, xe tải, xe container nên luôn trong tình trạng quá tải, đặc biệt các xe di chuyển rất khó khăn.

Phương tiện ùn ứ tại TTĐK 29-01S (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Tại TTĐK 50-19D trên đường Hồ Văn Long, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân (TP.HCM), lượng xe xếp hàng ít hơn vì nơi đây chỉ vừa mới hoạt động trở lại. Tuy nhiên, khi PV đến nơi, bảo vệ tại đây cho biết TTĐK này chỉ nhận xe đăng ký qua ứng dụng "TTDK", các xe đến xếp hàng đột xuất không được nhận. Dù vậy, khi chúng tôi thực hiện thao tác đăng ký qua ứng dụng thì phải đợi đến tận ngày 22.4 mới có lịch trống.

Di chuyển đến TTĐK 50-01S, tại đây cũng treo bảng thông báo thực hiện đăng ký qua ứng dụng "TTDK". Tài xế B.H.L, chủ xe tải nhẹ biển số 53U-19xx, kể: "Tôi đăng ký qua mạng từ hơn nửa tháng trước, sáng nay mang xe đến nhưng bị rớt kiểm định vì lỗi thắng sau bên tài yếu, lệch 47%, tôi phải đi sửa ngay lập tức và buổi chiều xếp hàng lại".

Theo ghi nhận, không phải tài xế nào cũng có thể thao tác để thực hiện đăng ký trên ứng dụng. PV Thanh Niên đã trực tiếp hỗ trợ cho 5 - 6 tài xế đăng ký bằng app trên điện thoại. Việc đăng ký không khó, nếu có kinh nghiệm thì chỉ cần 3 - 5 phút là xong. Tuy nhiên, các tài xế, thậm chí là chủ xe đều lúng túng khi tự thao tác nhập thông tin, chỉ cần hệ thống báo lỗi thì không biết sai chỗ nào để điều chỉnh.

Xếp hàng chờ đăng kiểm tại Trung tâm 50-03S (QL 13, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) sáng 30.3

Đăng ký tháng 3, phiếu hẹn... cuối tháng 4

Quan trọng hơn hết, lịch đăng ký gần như đã kín trong tháng 4, thậm chí qua đến tháng 5 vẫn không có lịch trống. Ông N.V.L, ngụ tại Q.Bình Tân, chủ xe tải biển số 50D-249.xx, bối rối nói: "Lúc trước tôi cứ đánh xe đến đây và chỉ mất 2 tiếng là kiểm định xong, bây giờ họ dán thông báo đăng ký qua app, tôi thật sự "mù tịt", không biết cách làm". Khi chúng tôi hỗ trợ cho ông L. đăng ký, lịch hẹn đăng kiểm của ông được đặt thành công vào ngày 22.4, đó là ngày gần nhất còn trống chỗ, dù xe ông L. hết hạn vào ngày 18.4.

Ngay lập tức không thể có lực lượng bù đắp Ông Nguyễn Tô An, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm VN, cho biết: "Bộ Công an đã cử lực lượng CSGT sang hỗ trợ, Bộ Quốc phòng cũng cử lực lượng đăng kiểm của quân đội hỗ trợ, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc tạm thời của đăng kiểm. Chính phủ, Bộ GTVT cũng đã và đang chỉ đạo quyết liệt, nên tình trạng ùn tắc đăng kiểm sẽ không kéo dài mãi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đánh giá không thể xử lý ngay tức thời vì việc bổ sung đăng kiểm viên cần thêm thời gian, các đăng kiểm viên ngoài đào tạo trường lớp, sau khi được tuyển dụng lại phải tiếp tục đào tạo, tập huấn, đánh giá đạt yêu cầu thì mới được công nhận cấp chứng chỉ, mất hơn 1 năm. Để được làm đăng kiểm viên bậc cao phụ trách dây chuyền kiểm định, được ký giấy thì phải mất hơn 4 năm, nên ngay lập tức không thể có lực lượng bù đắp, thay thế. Cục đang tiếp tục mở các lớp đánh giá đăng kiểm viên tại Hà Nội, TP.HCM, hy vọng dần dần sẽ bù đắp được nhân sự, hết tình trạng ùn tắc".

Tài xế Nguyễn Anh Dũng (62 tuổi, ngụ Q.12) bức xúc: "Tôi đi nhiều TTĐK, có nơi đóng cửa, nơi thì chờ đợi xếp hàng rất đông. Vừa mới đặt được lịch hẹn tại TTĐK 50-02S thì chỗ đó lại bị đóng cửa. Bây giờ tôi lái xe đến TTĐK 50-07V ở Q.Bình Tân xếp hàng chờ kiểm định. Nơi này rất đông phương tiện, chắc mất cả tuần nữa tôi mới hoàn thành được thủ tục này. Hiện nay, người dân rất khổ vì thiếu nơi kiểm định. Xe hết hạn đăng kiểm mà chúng tôi phải đợi cả tháng mới hoàn thành thủ tục này, quá vất vả và thiệt hại kinh tế".

Ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TP, cho biết TTĐK 50-02S bị đình chỉ hoạt động vào sáng 30.3. Như vậy, TP hiện còn 12/19 TTĐK mở cửa, trong đó, mới có 5 TTĐK thực hiện đăng ký qua ứng dụng, số còn lại vẫn còn xếp hàng để lấy số.

Lãnh đạo một TTĐK tại Hà Nội thông tin, theo quy định Thông tư 02, xe mới thuộc diện miễn kiểm định không cần mang xe tới trạm đăng kiểm mà chỉ cần mang theo giấy tờ để làm hồ sơ nhập dữ liệu. Song do thiếu nhân sự, nhân viên hành chính không quen kiểm tra các dữ liệu liên quan thông số nên việc nhập dữ liệu vẫn phải do đăng kiểm viên phụ trách. Theo đó, phải gõ nhập thông số, lập tờ khai phương tiện, in dán số khung, số máy, nên thời gian làm thủ tục hồ sơ cho một xe ô tô mới lâu gấp 3 - 4 lần so với nhập liệu một xe cũ.

Xếp hàng chờ đăng kiểm tại TTĐK 50-03S (QL13, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức)



Trong khi đó, nhiều người mua xe mới cũng có ý kiến đề xuất nên chăng có quy trình liên thông dữ liệu đăng ký xe khi lấy biển số với đăng kiểm để thuận tiện hơn cho cơ quan quản lý xử lý hồ sơ. Hoặc giải pháp chủ xe tự nhập các thông số cần thiết lên web cơ quan đăng kiểm và chỉ cần mang bản chính giấy tờ xe đến đối chiếu khi nhận tem dán hoặc thậm chí tem và sổ đăng kiểm đối với xe mới có thể được gửi về tận nhà.

Hiện theo ghi nhận tại các TTĐK ở Hà Nội không còn cảnh phương tiện ô tô xếp hàng dài chờ đợi như giữa tháng 3 về trước, nhưng thực tế các chủ xe vẫn phải bấm số nhận giấy hẹn từ 1 - 2 ngày đến cả tuần. Anh Vũ Thịnh (Hà Nội) cho biết mới mua xe nhưng nhân viên bán xe cho biết đăng ký xếp slot để nhận tem đăng kiểm cũng mất vài hôm đến một tuần. Hà Nội hiện có 18/31 TTĐK đã được phép hoạt động trở lại với tổng số 23/61 dây chuyền kiểm định, đáp ứng được gần 40% nhu cầu kiểm định. Tuy nhiên, lượng xe tồn đọng vẫn rất lớn.

Theo ước tính hồi đầu tháng 3 của Cục Đăng kiểm, số xe quá hạn không được kiểm định trong tháng 3 chỉ riêng Hà Nội là trên 78.000 xe (khả năng đáp ứng nhu cầu kiểm định thời điểm ngày 9.3 của Hà Nội chỉ đạt 14%), tại TP.HCM là gần 30.000 xe. Tương tự, số xe dự kiến quá hạn kiểm định trong tháng 4 của 2 TP lớn lần lượt là gần 88.000 xe và trên 70.000 xe. Với việc khôi phục số lượng dây chuyền kiểm định đạt gần 40% hiện nay, lượng xe tồn dự kiến của Hà Nội và TP.HCM vẫn rất lớn.

Chưa thể xử lý dứt điểm ùn ứ ngay

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Tô An, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm VN, cho biết hiện tình trạng căng thẳng ùn tắc đăng kiểm đã giảm phần nào nhờ áp dụng một loạt các giải pháp, đặc biệt là cho phép một số TTĐK được hoạt động trở lại cũng như bổ sung thêm đăng kiểm viên quân đội và hỗ trợ của CSGT. Tuy nhiên, rất khó để ước tính chính xác thời điểm hoạt động đăng kiểm sẽ trở lại hoàn toàn bình thường, do hiện nay một số TTĐK tại các địa phương vẫn đang tiếp tục dừng hoạt động để phục vụ cho công tác điều tra.

Xe "độ" đèn có được đăng kiểm không ? Để hỗ trợ người dân, Thông tư 02/2023 đã bỏ quy định "không đúng kiểu loại" với hạng mục kiểm tra đèn xe. Tuy nhiên, Cục Đăng kiểm cho biết chủ xe không nên nhầm lẫn cho rằng quy định này cho phép được "độ, chế" đèn. Theo ông Nguyễn Tô An, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm, vừa qua rất nhiều phương tiện vào kiểm định không đạt như đèn chiếu sáng do nhiều chủ phương tiện "độ, chế" đèn. Về nguyên tắc, trong trường hợp đèn xe ô tô hỏng hoặc không đảm bảo độ sáng, chủ phương tiện hoàn toàn được quyền thay. Tuy nhiên, thiết bị được thay thế phải đảm bảo an toàn kỹ thuật, được kiểm định và có chứng nhận đạt tiêu chuẩn của cơ quan chuyên môn. Khi qua hệ thống đăng kiểm phải đáp ứng đầy đủ các quy định về cường độ sáng, độ lệch, đúng loại đèn nhà sản xuất đã chứng nhận đạt tiêu chuẩn, khi lưu thông không ảnh hưởng đến phương tiện khác. Các trường hợp "độ đèn" thay đổi đúng quy định, đạt yêu cầu kiểm định mới được giải quyết, nếu thiết bị báo không đạt thì phải sửa chữa, thay thế lại.

Trước đó, nhiều kỳ vọng việc Thông tư 02/TT-BGTVT thay thế Thông tư 16 sẽ giải quyết được phần nào bài toán ùn tắc đăng kiểm, song theo ông Nguyễn Tô An, Thông tư 02 có 2 nhiệm vụ chính là miễn kiểm định lần đầu với xe mới và giãn chu kỳ kiểm định với một số loại phương tiện. Trong đó, việc miễn kiểm định với xe mới sẽ giảm bớt áp lực cho các TTĐK do xe mới không phải đến trạm nữa (ước tính gần 500.000 xe mới/năm). Với các xe cũ được kéo dài chu kỳ kiểm định, về lâu dài cũng giảm dần số lượng phương tiện phải đi kiểm định.

"Thông tư 02 nhiệm vụ không có tác dụng giảm căng thẳng ùn tắc đăng kiểm hiện nay ngay lập tức. Lý do lượng phương tiện tồn đọng chưa kiểm định còn rất nhiều, trong khi việc thiếu hụt trầm trọng TTĐK, các dây chuyền đăng kiểm và nhân sự đăng kiểm viên vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm", ông An nói.

Theo Cục Đăng kiểm, mấu chốt điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là căng thẳng vì thiếu hụt nhân sự. Trước đó tính đến đầu tháng 3 đã có hơn 400 đăng kiểm viên bị bắt, khởi tố liên quan đến sai phạm đăng kiểm, chưa kể một số lượng đăng kiểm viên xin nghỉ việc. Hiện cục cũng đang gấp rút tuyển thêm đăng kiểm viên cũng như mở các lớp đánh giá cấp chứng chỉ cho đăng kiểm bậc cao, song tới nay

cũng chỉ mới đánh giá bổ sung thêm được 70 người. Nếu tính cả nhân sự CSGT và gần 40 đăng kiểm viên quân đội tham gia hỗ trợ, vẫn chưa bù đắp được một nửa lượng nhân sự thiếu hụt.