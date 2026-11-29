Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường ngày 29.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu dự báo, nhận diện sớm nguy cơ để ngăn vi phạm xảy ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại hội XIV của Đảng lần đầu tiên đặt bảo vệ môi trường ngang hàng với phát triển kinh tế, xã hội. Điều này đòi hỏi lực lượng cảnh sát môi trường thay đổi cách làm, không chỉ phát hiện, xử lý từng vụ việc mà phải tham mưu giải quyết nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Ông yêu cầu đưa nội dung bảo vệ môi trường vào ngay từ khâu xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch và dự án phát triển kinh tế, xã hội của cả nước cũng như từng địa phương.

Về xử lý vi phạm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung tập trung phát hiện, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Riêng với an toàn thực phẩm, ông nhấn mạnh việc phòng, chống tội phạm không chỉ bảo vệ sức khỏe người dân mà còn góp phần nâng giá trị, uy tín của nông sản, thủy sản và thực phẩm Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu lực lượng chủ động đề xuất tham gia đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, nhất là các vấn đề liên quan Tiểu vùng sông Mê Kông.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng nhất tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và trao Huân chương Chiến công cho các cá nhân thuộc Cục.