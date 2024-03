Xử nghiêm nhóm người chạy xe máy vung mã tấu chém vào ô tô

Như Thanh Niên đã thông tin, một đoạn clip do người dân cung cấp cho thấy có 3 chiếc xe máy đi gần nhau trên đèo Đa Mi (xã Đa Mi, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận; giáp ranh với TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng). Trong đó, chiếc xe đi đầu chở theo nam thanh niên tóc nhuộm vàng, trên tay cầm thanh mã tấu cố tình đuổi theo một ô tô đang lưu thông trên đường. Người thanh niên ngồi sau vung mã tấu chém thẳng vào ô tô đang lưu thông trong khi xe máy vẫn chạy với tốc độ cao. Hai xe máy chạy phía sau, trong đó có một xe chở theo một cô gái dùng điện thoại để quay clip ghi lại hình ảnh người cầm mã tấu phía trước. Tất cả những người đi trên 3 xe máy đều không đội mũ bảo hiểm.



Người ngồi sau xe máy vung mã tấu chém ô tô trên đường Chụp từ clip

Theo đoạn clip, vị trí xảy ra vụ việc gần Km 105+700, đoạn thuộc QL55, xã Đa Mi, H.Hàm Thuận Bắc (gần trụ sở UBND xã Đa Mi).

Nhiều người xem clip này nhận định có khả năng nhóm thanh niên trên "biểu diễn" để quay clip chém xe, sau đó đăng lên mạng xã hội tạo sự chú ý, vì trong clip các thanh niên đều đang cười đùa. Người cung cấp clip cho rằng "như vậy là quá manh động và nguy hiểm cho người đi đường vì đoạn này rất vắng vẻ. Nếu tài xế không thận trọng thì đã dính một mã tấu vào gương xe rồi".

Hiện Công an H.Hàm Thuận Bắc đang phối hợp công an xã điều tra nhóm thanh niên nêu trên để xử lý theo quy định.

Không thể chấp nhận được!

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc (BĐ) khi nói về nhóm người chạy xe máy vung mã tấu chém xe ô tô trên đèo Đa Mi. BĐ Thanh Đa bức xúc: "Nhóm người này đang làm gì vậy? Họ có bị "ngáo" không? Thật không thể chấp nhận được chuyện chạy xe máy mà vung mã tấu chém thẳng vào ô tô người khác trên đèo. Việc làm này vừa gây mất an toàn giao thông cho người khác và cho chính mình, chẳng may xảy ra tai nạn thì khó mà lường hết được. Rất mong công an sớm làm rõ vụ việc. Chứ vì lý do gì cũng không thể chấp nhận được".

Cùng quan điểm, BĐ Van Binh Nguyen cho biết: "Chẳng lẽ nhóm người này chỉ "biểu diễn" quay clip chém xe để đăng lên mạng xã hội thu hút sự chú ý thôi sao? Coi thường pháp luật, an toàn giao thông, coi thường sinh mạng người khác và của chính mình chỉ vì chút view, chút like, rẻ vậy sao? Họ đã biến mình thành "con thiêu thân" của mạng xã hội rồi sao? Quá đáng tiếc, còn trẻ mà không lo học hành, làm ăn đàng hoàng, chỉ biết phá làng phá xóm!". BĐ Yen Linh thì bày tỏ: "Mình không đổ lỗi cho gia đình, nhà trường, nhưng tự hỏi gia đình của họ, nhà trường của họ ở đâu?".

Tẩy chay những clip xấu xí, độc hại…

Nói về nhóm người trên, BĐ Cong Thanh Le phân tích: "Có rất nhiều cái sai. 1. Không ai đội mũ bảo hiểm. 2. Xe chở ba người. 3. Xách mã tấu (ở đâu ra?) chém vào ô tô khác trên đường. Cũng may là không thấy nói xảy ra sự cố, tai nạn gì. Nếu chẳng may xảy ra tai nạn thì sao? Lúc đó có hối hận thì cũng đã muộn màng".

"Tôi nghĩ bên cạnh việc ủng hộ những video clip nhân văn, ý nghĩa, mọi người cần dấy lên một phong trào tẩy chay các clip xấu xí, độc hại như thế này. Cứ thấy những clip được làm kiểu "câu like, câu view" bất chấp, "độc hại"… thì mọi người có trách nhiệm dislike, báo xấu… ngay để những clip loại này không còn đất sống. Khi mọi người kiên quyết với cái xấu, thì mới dẹp được cái xấu, và cái tốt mới phát triển hơn", BĐ Long Khanh góp ý.

BĐ Hồ Hiếu thì cho rằng: "Phải xử lý thật nghiêm tất cả những người có hành vi như trên. Hình ảnh của nhóm người này là cực kỳ xấu và phản cảm, làm ảnh hưởng đến con em chúng ta". Cùng ý kiến, BĐ Minh Hoang nhắc nhở: "Đừng chỉ nghĩ rằng nếu tôi làm sai thì tôi sẽ bị pháp luật xử phạt, vậy là xong, là hết! Làm sai bị xử thì đúng rồi, nhưng chưa xong đâu! Hãy nghĩ đến việc chuyện sai trái của mình, được phe mình quay lại rồi tung lên mạng xã hội, nó sẽ trở thành gương mù cho người khác. Nếu có bạn nhỏ nào đó bắt chước làm theo, thì hậu quả sẽ thế nào? Đừng phủi tay nói "Tôi không liên can gì!".

Chơi dại và ra vẻ ta đây "ngon", không biết người đau khổ là gia đình. Đề nghị công an xử lý nghiêm khắc để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Nhóm người này không biết ô tô bây giờ thường có camera hành trình, ghi lại hết mọi việc. The Ngoc

Cần khởi tố nhóm "chơi ngông" này thì mới có tính răn đe cao nhất. Kien Le