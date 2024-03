Phạt 10 triệu đồng nam thanh niên đăng tin xuyên tạc trên mạng xã hội

Ngày 2.3, theo thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) vừa làm rõ việc nam thanh niên tên T.D.H (ở xã An Lư, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) đăng tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố trên mạng xã hội.

T.D.H bị PA05 Công an TP.Hải Phòng triệu tập CACC

Tại cơ quan công an, H. đã thừa nhận các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tự nguyện xóa các bài viết xuyên tạc, vi phạm trên tài khoản Facebook cá nhân và cam kết không tái phạm.

Xét thấy các hành vi vi phạm nêu trên của T.D.H chưa đến mức phải xử lý hình sự, PA05 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người này số tiền 10 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an TP.Hải Phòng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân nâng cao tinh thần cảnh giác, không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự. Những ai vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khi người dân phát hiện các vi phạm pháp luật trên không gian mạng, cần phản ánh ngay đến các cơ quan chức năng, trong đó có PA05 Công an TP.Hải Phòng.