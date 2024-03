Bị phạt 7,5 triệu đồng vì bình luận xúc phạm công an trên Facebook

Sáng 1.3, đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết, Công an H.Mai Sơn (Sơn La) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vàng Thị Dúa (33 tuổi, trú xã Chiềng Sung, H.Mai Sơn) 7,5 triệu đồng về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP.



Vàng Thị Dúa ký biên bản vi phạm hành chính C.T

Trước đó, ngày 22.2, Công an tỉnh Sơn La đăng tải bài viết chúc mừng chiến công của Công an tỉnh Sơn La khi đã triệt phá thành công chuyên án ma túy lên trang fanpage Facebook "Tuổi trẻ Công an Sơn La".

Sau khi đăng tải, bài viết nhận được nhiều lời động viên, khích lệ, chúc mừng chiến công của lực lượng công an.

Đi ngược với xã hội, ngày 23.2, Dúa dùng tài khoản Facebook có tên "Vaj Ntsuab" bình luận vào bài đăng với nội dung khiếm nhã, xúc phạm đến uy tín, danh dự của lực lượng công an.

Công an H.Mai Sơn đã xác minh, mời Dúa lên làm việc và yêu cầu người phụ nữ này tự giác gỡ bình luận không chuẩn mực của mình, đồng thời củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý Dúa theo quy định.