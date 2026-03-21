Xử phạt 6 học sinh ở Phú Quốc có hành vi đánh nhau

Ngày 21.3, tin từ Công an đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lãnh đạo các trường: THPT Phú Quốc, THPT Dương Đông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên cụm đặc khu Phú Quốc tổ chức buổi giáo dục, răn đe nhóm học sinh đánh nhau.

Đồng thời, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 học sinh về hành vi tổ chức, tham gia tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng.

Hình ảnh 2 nữ sinh đánh nhau được đăng tải trên mạng xã hội Facebook ngày 8.3 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Các học sinh bị xử phạt gồm: B.T.T.H, T.Q.N, P.A.T (cùng Trường THPT Phú Quốc); T.T.N.Y, T.H.B.T (cùng Trường THPT Dương Đông); L.T.N.Y (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên cụm đặc khu Phú Quốc).

Trước đó, ngày 8.3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh đánh nhau tại khu vực gần nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc (thuộc khu phố 10 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc). Khi vụ việc xảy ra, xung quanh có nhiều học sinh đứng cổ vũ, la hét gây mất trật tự công cộng.

Theo nội dung đoạn clip ghi lại, 2 nữ sinh "thách đấu", sau đó lao vào túm tóc, đánh nhau, giằng co khá lâu, rồi vật nhau ngã xuống nền bê tông.

Điều đáng nói là xung quanh có khá nhiều các bạn trẻ đứng xem nhưng không can ngăn mà còn cổ vũ "đánh vào đầu nó đi". Khi có người lao vào định can ngăn thì bị những thanh thiếu niên khác ngăn cản.

Sau khi đoạn clip đăng tải, Công an đặc khu Phú Quốc nhanh chóng tiến hành xác minh nội dung vụ việc và làm việc với những học sinh có liên quan.

Trước đó, Công an đặc khu Phú Quốc cũng đã tạm giữ hình sự 4 nghi phạm là những thanh thiếu niên liên quan đến một vụ đánh nhau khác tại khu phố 10 Dương Đông.

Ngay sau những vụ đánh nhau này, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc chấn chỉnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.



