Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Xử phạt 6 học sinh ở Phú Quốc có hành vi đánh nhau

Hoàng Trung
21/03/2026 18:13 GMT+7

Vào cuộc xác minh đoạn clip 2 nữ sinh đánh nhau, Công an đặc khu Phú Quốc đã ra quyết định xử phạt hành chính 6 học sinh.

Ngày 21.3, tin từ Công an đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lãnh đạo các trường: THPT Phú Quốc, THPT Dương Đông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên cụm đặc khu Phú Quốc tổ chức buổi giáo dục, răn đe nhóm học sinh đánh nhau.

Đồng thời, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 học sinh về hành vi tổ chức, tham gia tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng.

Hình ảnh 2 nữ sinh đánh nhau được đăng tải trên mạng xã hội Facebook ngày 8.3

Các học sinh bị xử phạt gồm: B.T.T.H, T.Q.N, P.A.T (cùng Trường THPT Phú Quốc); T.T.N.Y, T.H.B.T (cùng Trường THPT Dương Đông); L.T.N.Y (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên cụm đặc khu Phú Quốc).

Trước đó, ngày 8.3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh đánh nhau tại khu vực gần nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc (thuộc khu phố 10 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc). Khi vụ việc xảy ra, xung quanh có nhiều học sinh đứng cổ vũ, la hét gây mất trật tự công cộng.

Theo nội dung đoạn clip ghi lại, 2 nữ sinh "thách đấu", sau đó lao vào túm tóc, đánh nhau, giằng co khá lâu, rồi vật nhau ngã xuống nền bê tông.

Điều đáng nói là xung quanh có khá nhiều các bạn trẻ đứng xem nhưng không can ngăn mà còn cổ vũ "đánh vào đầu nó đi". Khi có người lao vào định can ngăn thì bị những thanh thiếu niên khác ngăn cản.

Sau khi đoạn clip đăng tải, Công an đặc khu Phú Quốc nhanh chóng tiến hành xác minh nội dung vụ việc và làm việc với những học sinh có liên quan.

Trước đó, Công an đặc khu Phú Quốc cũng đã tạm giữ hình sự 4 nghi phạm là những thanh thiếu niên liên quan đến một vụ đánh nhau khác tại khu phố 10 Dương Đông.

Ngay sau những vụ đánh nhau này, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc chấn chỉnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.


Vụ thiếu niên bị đánh hội đồng ở Phú Quốc: Tạm giữ hình sự 4 nghi phạm

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ thiếu niên ở đặc khu Phú Quốc bị đánh hội đồng là do mâu thuẫn cá nhân.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận