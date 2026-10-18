Xử phạt 6 phụ nữ ngồi giữa đường đèo Hải Vân chụp ảnh

Sáng 18.10, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 6 phụ nữ ngồi giữa lòng đường đèo Hải Vân để chụp ảnh, gây cản trở giao thông.

Lực lượng chức năng làm việc với 6 phụ nữ có hành vi ngồi giữa đường đèo Hải Vân chụp ảnh ẢNH: CTV

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 17.10 mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhóm phụ nữ ngồi tạo dáng chụp ảnh ngay giữa lòng đường tại khúc cua cùi chỏ Km905+400, tuyến đèo Hải Vân, thuộc phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hải Vân phối hợp Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc và mời 6 phụ nữ liên quan đến làm việc.

Qua xác minh ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 17.10, nhóm 6 phụ nữ thuê ô tô từ xã Phú Lộc (thành phố Huế) đến đèo Hải Vân tham quan, chụp ảnh. Khi đến khu vực khúc cua cùi chỏ Km905+400, nhóm đề nghị tài xế dừng xe, sau đó ra giữa lòng đường ngồi tạo dáng và nhờ một du khách chụp ảnh, dù các phương tiện vẫn lưu thông qua lại.

Theo lực lượng chức năng, đèo Hải Vân có địa hình đèo dốc, nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế. Việc ngồi giữa lòng đường chụp ảnh có thể khiến người điều khiển phương tiện bất ngờ, không kịp xử lý tình huống, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Sau đó, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp phối hợp Công an phường Hải Vân mời nhóm phụ nữ đến làm việc, lập hồ sơ ban đầu và biên bản vi phạm hành chính đối với cả 6 người về hành vi "tập trung đông người trái phép ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông".

Nhóm phụ nữ ngồi giữa lòng đường đèo Hải Vân để chụp ảnh khi các phương tiện vẫn lưu thông qua lại ẢNH: CTV

Theo lãnh đạo Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, tổng số tiền xử phạt đối với 6 người là 1,5 triệu đồng.

Công an phường Hải Vân khuyến cáo người dân, du khách không lấy lý do tham quan, du lịch, chụp ảnh để tụ tập, ngồi, nằm hoặc tạo dáng giữa lòng đường, gây cản trở giao thông và đe dọa an toàn của bản thân cũng như những người tham gia giao thông khác.