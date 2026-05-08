Xử phạt người đàn ông bình luận sai sự thật, xúc phạm lực lượng công an

Ngày 8.5, tin từ Công an xã Quới Điền (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh mời làm việc đối với ông N.V.T. (ở ấp Quí Khương, xã Quới Điền, tỉnh Vĩnh Long) để làm rõ hành vi đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng công an trên mạng xã hội.

Lực lượng công an làm việc với ông N.V.T ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua làm việc, ông N.V.T thừa nhận ngày 31.3 ông đã sử dụng tài khoản cá nhân đăng tải bình luận sai sự thật, có nội dung xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng công an nhân dân.

Sau khi được cơ quan công an phân tích, giải thích các quy định của pháp luật, ông T. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung đăng tải, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3.2.2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP), đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, Công an xã Quới Điền đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. số tiền 7,5 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, công an đề nghị người dân cần kiểm chứng thông tin trên mạng xã hội, không bình luận, chia sẻ các nội dung chưa được xác thực; không để bị lôi kéo, dẫn dắt bởi các thông tin một chiều, tiêu cực, sai sự thật trên không gian mạng; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện các thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật.