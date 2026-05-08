Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chống tin giả

Xử phạt người đàn ông bình luận sai sự thật, xúc phạm lực lượng công an

Nam Long
Nam Long
08/05/2026 08:28 GMT+7

Bình luận nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng công an trên mạng xã hội, người đàn ông bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 8.5, tin từ Công an xã Quới Điền (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh mời làm việc đối với ông N.V.T. (ở ấp Quí Khương, xã Quới Điền, tỉnh Vĩnh Long) để làm rõ hành vi đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng công an trên mạng xã hội.

Xử phạt người đàn ông bình luận sai sự thật, xúc phạm lực lượng công an- Ảnh 1.

Lực lượng công an làm việc với ông N.V.T

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua làm việc, ông N.V.T thừa nhận ngày 31.3 ông đã sử dụng tài khoản cá nhân đăng tải bình luận sai sự thật, có nội dung xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng công an nhân dân. 

Sau khi được cơ quan công an phân tích, giải thích các quy định của pháp luật, ông T. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung đăng tải, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3.2.2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP), đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, Công an xã Quới Điền đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. số tiền 7,5 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, công an đề nghị người dân cần kiểm chứng thông tin trên mạng xã hội, không bình luận, chia sẻ các nội dung chưa được xác thực; không để bị lôi kéo, dẫn dắt bởi các thông tin một chiều, tiêu cực, sai sự thật trên không gian mạng; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện các thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tin liên quan

Vĩnh Long: Xử phạt người livestream xúc phạm công an xã

Vĩnh Long: Xử phạt người livestream xúc phạm công an xã

Công an xã Cái Nhum (Vĩnh Long) vừa lập biên bản, tham mưu xử phạt một trường hợp livestream trên Facebook xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Khám phá thêm chủ đề

Sai sự thật Xuyên tạc Vĩnh Long Công an xã Quới Điền công an mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận