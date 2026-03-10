Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xử phạt người phát tán trái phép phim 'Thỏ ơi' lên TikTok

Ngọc Lê - Trần Kha
10/03/2026 18:36 GMT+7

Một thanh niên tại TP.HCM vừa bị xử phạt hành chính do hành vi quay lén, cắt ghép và phát tán trái phép phim điện ảnh Thỏ ơi đang chiếu ở rạp, nhằm mục đích trục lợi.

Ngày 10.3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.V.P (22 tuổi, ở TP.HCM) về hành vi phát tán trái phép phim Thỏ ơi lên các nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, ngày 25.2, cơ quan chức năng tiếp nhận phản ánh về việc bộ phim điện ảnh đang "hot" tại các rạp là Thỏ ơi bị quay lén, cắt ghép và tán phát tràn lan trên TikTok. Hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của đơn vị sản xuất và phát hành phim.

Xử phạt thanh niên phát tán trái phép phim Thỏ ơi trên TikTok - Ảnh 1.

T.V.P bị xử phạt về hành vi phát tán trái phép phim Thỏ ơi lên các nền tảng mạng xã hội

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vào cuộc xác minh, PA05 phát hiện tài khoản TikTok mang tên "Thỏ ơi!" (@thooi562) đã đăng tải hàng chục clip ngắn (từ 60 - 120 giây) trích từ nội dung phim Thỏ ơi, thu hút lượng tương tác rất lớn. Đáng chú ý, chủ tài khoản này còn công khai rao bán bản ghi đầy đủ của bộ phim thông qua nền tảng Telegram, yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận link xem phim lậu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM xác định T.V.P là người quản trị các tài khoản trên, nên mời P. đến làm rõ vào ngày 2.3.

Tại cơ quan công an, P. thừa nhận đã lập 4 tài khoản TikTok khác nhau để đăng tải khoảng 45 đoạn video trích từ phim Thỏ ơi nhằm tăng tương tác. Sau đó, P. cắt ghép các đoạn video này thành một bản phim hoàn chỉnh rồi rao bán cho những người có nhu cầu xem trọn bộ với giá rẻ. Tính từ ngày 23.2 đến khi bị phát hiện, P. đã thực hiện giao dịch thành công cho 11 người.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 6.3, PA05 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P. 7,5 triệu đồng. Hình thức xử phạt căn cứ theo điểm d, khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020 về hành vi cung cấp, chia sẻ các tác phẩm nghệ thuật mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, cơ quan chức năng buộc P. phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm trên không gian mạng.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần tôn trọng bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Hành vi quay lén, phát tán trái phép phim chiếu ở rạp là xâm phạm lợi ích của nhà sản xuất, sẽ đối diện các chế tài xử phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Tin liên quan

Bị phạt vì tung tin sai sự thật đóng 5 triệu đồng mới được nhận thi thể ở Bệnh viện Chợ Rẫy

Bị phạt vì tung tin sai sự thật đóng 5 triệu đồng mới được nhận thi thể ở Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngày 10.3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định xử phạt đối với một cá nhân vì tung tin sai sự thật, rằng phải bỏ ra 5 triệu đồng đóng cho Nhà vĩnh biệt - Bệnh viện Chợ Rẫy thì mới được tiếp nhận thi thể.

Khám phá thêm chủ đề

phim Thỏ ơi phim lậu Công An TP.HCM quay lén phim xử phạt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận