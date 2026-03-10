Xử phạt người phát tán trái phép phim 'Thỏ ơi' lên TikTok

Ngày 10.3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.V.P (22 tuổi, ở TP.HCM) về hành vi phát tán trái phép phim Thỏ ơi lên các nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, ngày 25.2, cơ quan chức năng tiếp nhận phản ánh về việc bộ phim điện ảnh đang "hot" tại các rạp là Thỏ ơi bị quay lén, cắt ghép và tán phát tràn lan trên TikTok. Hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của đơn vị sản xuất và phát hành phim.

T.V.P bị xử phạt về hành vi phát tán trái phép phim Thỏ ơi lên các nền tảng mạng xã hội ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vào cuộc xác minh, PA05 phát hiện tài khoản TikTok mang tên "Thỏ ơi!" (@thooi562) đã đăng tải hàng chục clip ngắn (từ 60 - 120 giây) trích từ nội dung phim Thỏ ơi, thu hút lượng tương tác rất lớn. Đáng chú ý, chủ tài khoản này còn công khai rao bán bản ghi đầy đủ của bộ phim thông qua nền tảng Telegram, yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận link xem phim lậu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM xác định T.V.P là người quản trị các tài khoản trên, nên mời P. đến làm rõ vào ngày 2.3.

Tại cơ quan công an, P. thừa nhận đã lập 4 tài khoản TikTok khác nhau để đăng tải khoảng 45 đoạn video trích từ phim Thỏ ơi nhằm tăng tương tác. Sau đó, P. cắt ghép các đoạn video này thành một bản phim hoàn chỉnh rồi rao bán cho những người có nhu cầu xem trọn bộ với giá rẻ. Tính từ ngày 23.2 đến khi bị phát hiện, P. đã thực hiện giao dịch thành công cho 11 người.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 6.3, PA05 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P. 7,5 triệu đồng. Hình thức xử phạt căn cứ theo điểm d, khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020 về hành vi cung cấp, chia sẻ các tác phẩm nghệ thuật mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, cơ quan chức năng buộc P. phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm trên không gian mạng.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần tôn trọng bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Hành vi quay lén, phát tán trái phép phim chiếu ở rạp là xâm phạm lợi ích của nhà sản xuất, sẽ đối diện các chế tài xử phạt nghiêm khắc của pháp luật.